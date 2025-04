Los empresarios claman contra la «política de improvisación» del Gobierno

Mientras que los principales indicadores económicos reflejan un desplome del consumo, la posibilidad, cada vez más cercana, de un confinamiento de la capital y de otros diez grandes municipios de la Comunidad de Madrid aprieta el nudo de la soga a los empresarios madrileños. Tiendas, bares, restaurantes, hoteles y salas de fiesta, entre otros muchos negocios, ven cada vez más negro el horizonte de la recuperación hastiados por unas medidas que, a su juicio, no han demostrado ser «efectivas ni en lo sanitario ni en lo económico». Todo ello en un contexto marcado por una «política de improvisación» que consideran que no ha tenido en cuenta el medio o largo plazo de lo que ya es una « catástrofe económica ». La extensión de las restricciones de movilidad y aforos «ahonda» aún más en el drama y sería, coinciden todos, un nuevo «varapalo».

Los empresarios: «Otro confinamiento es un paso más hacia la miseria»

La patronal madrileña arremetió ayer contra las medidas propuestas por el Gobierno de España y que afectarían a la Comunidad de Madrid. Su presidente, Miguel Garrido, demandó más rigor. «Lo que propone Salvador Illa ya se ha hecho con los resultados que ahora vemos: rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social», expuso. «Si queremos resultados distintos, necesitamos medidas distintas y, posiblemente, también cambiar a los expertos que nos han situado a la cabeza del ranking mundial en peor gestión de la pandemia», criticó. «Limitar y restringir la movilidad y la actividad en toda la Comunidad de Madrid dinamitará miles de empleos en la región», sostienen desde CEIM .

En la misma línea, Madrid Foro Empresarial alertó de que un nuevo confinamiento es «un paso más hacia la miseria». Así lo expresó su presidente, Hilario Alfaro, tras lamentar lo improductivo que resulta una «pelea entre administraciones». «No se están tomando medidas eficaces como sí ha hecho Europa. En agosto y septiembre la facturación ha bajado un 70% de media respecto al año anterior. La salud de las empresas es crítica. La sociedad civil tiene que dejar de estar anestesiada», opinó.

Los comerciantes: «Ya no hay más recorrido para las cargas que tenemos»

Los comerciantes madrileños han vivido la última semana con una «enorme frustración». Así lo define el presidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid (Cocem), Armando Rodríguez, que manifestó ayer el malestar de los comerciantes madrileños ante un posible confinamiento total . «Cada día es un sobresalto que genera más y más desconfianza entre los empresarios y los consumidores», señaló a ABC, incidiendo en lo «desconcertante» que resulta la información que transmiten las administraciones en un contexto en el que, a su juicio, queda poco lugar para la esperanza. «Ya no hay más recorrido para las cargas que ahogan a los negocios», aseguró. Muy «preocupado» por el impacto económico de medidas como las solicitadas por el Gobierno, cree que lo «más importante» ahora es «sobrevivir». «No hay nadie pensando a medio o largo plazo», sostiene.

Por su parte, desde sectores especializados como el textil, la moda y los complementos alertan de las consecuencias a corto plazo de esta situación: «Se está generando una bolsa de futuros desempleados que no podrán regresar de los ERTE», lamentó Eduardo Zamácola desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid ( Acotex ). «Se están haciendo las cosas muy mal, tomando decisiones que parecen más políticas que sanitarias», criticó. «Volver a confinar una ciudad como Madrid significa que llueva sobre mojado. Con una caída de la facturación por encima de 40% no vamos a poder recontratar a los trabajadores en ERTE», incidió.

Los hosteleros: «Los contagios del personal están siendo mínimos»

Para los hosteleros madrileños la extensión de las medidas que ya afectan a algunos distritos a toda la capital «ahondaría muchísimo más la crisis» que sufe el sector desde que estalló la pandemia. «En estos últimos seis meses hemos alcanzado una situación crítica», explicó Juan José Blardony desde Hostelería Madrid . «Los restaurantes acumulan pérdidas de 10.000 euros cada mes –que se llegan a duplicar en establecimientos con más de 15 trabajadores–», detalló. «Ahora mismo hay unos 5.000 locales en las zonas afectadas por las limitaciones y ya han notado los efectos», añadió. A su juicio, extender las limitaciones –50% de aforo interior, 60% en terraza y barras sin servicio– supondría un nuevo «desastre».

«Todo ello cuando está demostrado que los contagios del personal de hostelería están siendo mínimos y, los que ocurren, son fuera del trabajo. En Reino Unido , por ejemplo, cifran la tasa de contagio en bares por debajo del 3%», subrayó. Respecto a las limitaciones horarias aseguró que no admitir clientes más allá de las 22 horas supone de facto renunciar al servicio de cenas: «Aunque nos dejen cerrar a las 23 horas, no es suficiente. Como mínimo tendríamos que tener posibilidad de abrir hasta medianoche». Además consideró que la decisión de confinar toda la capital afectará también a hábitos de consumo, muy alterados ya. «El 60% de la gente ve los partidos de fútbol en el bar. Si se implantan las limitaciones que pretende el Gobierno tendremos que hablar con La Liga para que ajuste los horarios de los partidos , al menos de los equipos de Madrid», expuso. Y recordó: «De los 19.300 establecimientos que hay en Madrid, un 20,5% no ha podido aún subir el cierre».

El ocio nocturno: «Estamos ante una rapidez de quiebra vertiginosa»

«Es una más de las malas noticias que desgastan al sector del ocio nocturno », apuntó Javier Olmedo desde la asociación de salas de conciertos y espectáculos de Madrid La Noche en Vivo . Aunque la mayoría de los locales y discotecas están cerrados desde hace meses, un nuevo confinamiento de la capital «alargaría la agonía» de estos espacios.

«Los gastos y las deudas se acumulan. Podemos resistir muy pocos meses más. En estos momentos ya existe un riesgo real de cierre definitivo para el 40% de los locales», alertó sobre un sector que antes del Covid-19 generaba el 1,6% del PIB de la región –más de 2.600 empresas que en 2019 facturaron 3.500 millones de euros con 21.000 puestos de trabajo–. «La liquidez está bajo mínimos y vivimos una rapidez de quiebra vertiginosa. Hay que prever el desastre económico que se viene encima. Se está trabajando muy a corto plazo y la crisis está claro que va a durar mucho más tiempo». Entre otras medidas, el sector reclama «ayudas directas» y ampliar los créditos ICO y sus plazos de carencia. «También sería necesario una reducción del IVA y de los tipos de IRPF, un sistema de bonificación para los arrendadores de locales y alargar la exención de tributos locales como la tasa de terrazas», opinó.

En la misma línea, desde la Plataforma por el Ocio adviertieron del «nivel de alarma» que generan estas mediadas «desconcertantes» entre la población. «La gente pasaría de no poder moverse más allá de su zona de salud básica a poder hacerlo de facto por toda la ciudad, pese a las recomendaciones de no hacerlo. Es un mensaje confuso y contradictorio respecto a la situación inmediatamente anterior», opinaron. Además, ponen en tela de juicio si, a tenor de los resultados, «las medidas adoptadas en el pasado han resultado eficaces» comparadas con el «sacrificio que ha hecho el sector».

Los hoteles: «Tenemos una demanda muy de último minuto»

Según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid , más del 70% de los hoteles de la región mantienen aún sus puertas cerradas. «Aquellos que están abiertos registran una ocupación inferior al 20%, frente a la media del 80% de 2019 para esas fechas y con toda la planta hotelera a pleno rendimiento», explican. «Los que han optado por la reapertura lo han hecho con el 20-25% de su plantilla. El resto de empleados continúan en ERTE por el bajo volumen de reservas», matizaron.

Entre ellos se encuentra el Hotel Palace , que reabrió en agosto. «Desde la apertura hemos tenido una demanda muy de último minuto pero con una tendencia bastante positiva, tanto en la venta de habitaciones como en eventos», destacaron desde el cinco estrellas. «Los clientes nos preguntan, pero la mayoría vienen por temas laborales y no les afectan las restricciones», señalaron. «Seguimos con los mismos protocolos de aforos y distancia social, solo que tendríamos que cerrar el bar y el restaurante antes», lamentaron.