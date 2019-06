La concejal Rommy Arce insulta a España: «Sostiene un racismo que vulnera los Derechos Humanos» La edil de Carmena arremete contra «el Estado español» tras ser procesada por injurias a la Policía Municipal a causa de la muerte por infarto de un mantero

La polémica concejal Rommy Arce (Perú, 1977) vuelve a la carga. Tras saberse que la Fiscalía de Madrid pide para ella una multa de 5.760 euros por injuriar a la Policía Municipal, junto al líder del autodenominado sindicato de manteros y lateros, ha publicado un tuit insultando a España.

En él, la edil de Manuela Carmena expresa: «Tiempos oscuros en los que se persigue y reprime toda disidencia. El compañero @ghetto82 y yo misma nos enfrentamos a un juicio polítio por denunciar que el estado español sostiene y normaliza un racismo institucional que vulnera los DDHH de las migrantes #JusticiaRacista».

Cabe recordar que la presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela (que no repetirá como concejal, tras no contar Carmena con ella en su lista y no obtener representación por la candidatura IU Madrid en Pie en las elecciones del 26 de mayo) está procesada por publicar tuits culpando al Cuerpo de la muerte de un mantero. Sin embargo, aquel 15 de marzo de 2018, Mmame Mbaye falleció en la puerta de su casa, en la calle del Oso, por un ataque al corazón. Y fueron dos policías municipales quienes intentaron, mediante las maniobras de resucitación, evitar el deceso.

Esta semana, además del mencionado tuit, Arce publicó un segundo en el mismo hilo: «Van a tener que poner muchas multas para acallar un clamos. La Ley de Extranjería y las políticas migratorias de la Europa Fortaleza matan, criminalizan y te despojan de la condición de ciudadano. Ningún ser humano es ilegal! Gracias por los apoyos a todas».

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) la denunció por injurias, y se sumaron a la acusación los sindicatos CSIT-UP, CPPM y hasta UPM, éste último muy cercano al Gobierno de Carmena.