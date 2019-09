La Comunidad retrasa los nuevos presupuestos por «la incertidumbre» Se retendrán partidas por 217 millones de euros «que no afectarán a servicios públicos esenciales», aseguran

MADRID Actualizado: 24/09/2019 13:03h

El Gobierno regional ha decidido retrasar la presentación de los presupuestos para el año 2020. La causa, según ha explicado el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado (Cs) es «la incertidumbre» en cuanto a los ingresos con que podría contar la Comunidad el próximo año. Estos proceden de los impuestos que se recaudan, y son fijados cada año por el Gobierno Central.

Según ha explicado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, dadas la perspectiva financiera y la incertidumbre económica y política, y que no habrá presupuestos generales del Estado hasta después de las elecciones y la formación de Gobierno en la nación, la Comunidad ha optado por retrasar los nuevos presupuestos y prorrogar los actuales.

Además, el consejero ha anunciado que se habilitarán créditos por 177 millones de euros, y se retendrán 217 millones de euros de partidas que no afectarán a servicios públicos esenciales, aseguraron. Concretamente, no tocarán ni Sanidad ni Educación ni Servicios Sociales, sino que estas partidas que no se van a gastar corresponden a iniciativas que «probablemente no llegarían a ejecutarse este año», como alguna construcción aún pendiente de licitarse.

El retraso en la llegada a las arcas públicas de las entregas a cuenta correspondientes a este año, que aún no han sido abonadas por el Gobierno Central, han dado lugar ya a tensiones de Tesorería, según ha reconocido el consejero de Hacienda.