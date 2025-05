La Comunidad de Madrid no descarta ahora ampliar el uso de las mascarillas El vicepresidente Ignacio Aguado supedita esta decisión a la reunión que mantendrá con el Ministerio de Sanidad: «Si el Gobierno de España sigue siendo irresponsable y no aumenta los controles en Barajas habrá que ampliar»

Con la llegada del coronavirus al día a día de los ciudadanos, las decisiones de las autoridades van variando con mucha asiduidad. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado , indicó el lunes que mientras los continuasen haciendo un uso responsable de la mascarilla no darían «más pasos» y no sería necesario imponer su obligatoriedad en la calle .

Sin embargo, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, Aguado ha apuntado que «no descartan» imponer el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier situación, incluido en los espacios abiertos. El vicepresidente ha insistido en que los cinco rebrotes «están controlados» y ha supeditado la decisión de ampliar el uso de la mascarilla a lo que ocurra en la reunión que celebrarán el jueves con el Ministerio de Sanidad.

«Todos los escenarios están abiertos, no lo descartamos , mañana hay una reunión con el Ministerio de Sanidad. Si el Gobierno de España sigue siendo irresponsable y no aumenta los controles en Barajas habrá que ampliar el uso de las mascarillas . Si no cortan los casos importados, habrá que tomar medidas», ha apuntado Aguado, que ha defendido que desde el Ejecutivo están «permanentemente analizando la situación para adecuar las medidas».

El vicepresidente ha insisitdo en que cualquier medida que tomen será «proactiva» y no «reactiva» para prevenir una segunda oleada de casos de coronavirus.

Noticias relacionadas Madrid mantiene la recomendación del uso de la mascarilla en espacios abiertos pero no obliga a ello