EP / Vídeo: El Gobierno de Madrid recomienda no salir de casa en las zonas más afectadas

La Comunidad de Madrid descarta el confinamiento selectivo en el sur y Alcobendas, pero solo de momento Sanidad recomienda no salir a la calle y reducir el contacto social en varios distritos y municipios de la región

La Comunidad de Madrid recomendó ayer «no salir a la calle» en las zonas en las que el coronavirus (Covid-19) está haciendo más mella. Cuatro distritos al sur de la capital y varios municipios, también ubicados en la parte meriodional de la región, cuya evolución preocupa especialmente al Ejecutivo madrileño. La petición se produjo en el marco del varapalo judicial que las medidas extraordinarias entradas el pasado jueves en vigor –entre ellas la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad y el cierre del ocio nocturno– recibieron ayer por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid. Un auto de no ratificación dictado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, que declaró «nula de pleno derecho» la orden de la consejería de Sanidad publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Fue el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero –quien fuera el director del hospital provisional que se levantó en Ifema en los peores momentos de la pandemia– quien lanzó la recomendación. Lo hizo durante la visita al centro de salud de Alcobendas que acogió ayer las pruebas masivas y aleatorias de PCR –1.158 en la última jornada– que la Comunidad de Madrid lleva realizando durante toda la semana en las zonas más calientes para el virus. Un estudio que ya ha pasado por los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas, con el que intenta encontrar una respuesta al elevado número de casos que concentran algunas zonas.

Cuatro distritos de la capital de cuya delicada situación epidemiológica viene informando ABC –junto con municipios como el ya citado Alcobendas, Móstoles, Fuenlabrada o Parla– cuya tasa de incidencia acumulada de Covid-19 en los últimos 14 días supera con creces los 400 diagnosticados por cada 100.000 habitantes. Estas pruebas, convocadas por SMS aleatoriamente entre la población, no están vertiendo, sin embargo, datos alarmantes en cuanto al número de positivos: en el peor de los casos –Usera–, un 3,8% de los entre 1.000 y 1.500 llamados a hacerse la conocida como prueba del bastoncillo. De las 1.368 pruebas PCR realizadas el pasado miércoles en Villaverde solo el 2,3% dieron positivo. Datos en la línea de la muestra en Carabanchel que se saldó con un 2,2% de contagiados.

Zapatero aconsejó igualmente que «se intenten evitar» viajes y reuniones «innecesarios». Además es, a su juicio, «absolutamente recomendable» que «no haya más de diez personas» en cualquier encuentro. No obstante, enfatizó que «la situación actual en Madrid no amerita tomar medidas de confinamiento por zonas». Un extremo que no descartan tomar en caso de que la situación epidemiológica empeore.

Las autoridades sanitarias madrileñas tienen en el punto de mira al « factor social» como posible potenciador de la propagación del virus en estas zonas marcadas por bajos niveles de renta. Formas de vida con tipologías de viviendas más reducidas que, junto a los usos y costumbres sociales de su población, marcaría un elemento determinante en el avance de la pandemia que ya se ha estudiado en Barcelona y en varios lugares del mundo.

Por ello, la intención del Ejecutivo regional tras ese rechazo judicial es «hacer consultas» para establecer más medidas y recomendaciones «con respaldo legal». Nuevas medidas que irían encaminadas a reordenar la movilidad y reducir al máximo posible el número de contactos entre personas en ámbitos públicos como la restauración o el ocio, principal foco de reunión de personas. «Por ahí puede ir alguna medida, siempre y cuando tengamos respaldo de la justicia», avanzó Zapatero, al tiempo que reconoció la dificultad de respetar la distancia social.

Aislamiento de los contactos

A la Comunidad de Madrid «le consta» que no se está respetando en todos los casos el aislamiento de los contagiados y la cuarentena de sus contactos. En esta línea, el viceconsejero también insistió en que «sigue siendo fundamental» hacer un correcto uso de la mascarilla. Mientras tanto, el Ejecutivo madrileño ya ha anunciado que repetirá los test masivos en los distritos del sur más afectados y que constituyen en este momento la zona cero del virus. Asimismo avanzó que extenderá esas pruebas a otros municipios –Parla y Fuenlabrada, de momento– manteniendo los mismos criterios en su convocatoria de voluntarios: población asintomática de entre 15 y 49 años. El objetivo final es dibujar un mapa de la situación epidemiológica para tratar de atajar el aumento de casos y cortar la cadena de trasmisión del Covid-19.

La vuelta a la actividad docente el próximo día 4 de septiembre acucia la alarmante situación que atraviesa la región en estos compases finales de agosto. Enrique Ossorio, consejero de Sanidad, confirmó ayer que el plan de vuelta al colegio se parecerá al segundo escenario contemplado por la Comunidad; es decir, de semipresencialidad. Educación, por su parte, propuso ayer testar a todos los alumnos y los docentes de la Educación Especial madrileña, por ser escolares con patologías previas, e incrementar los test PCR entre los niños de Infantil.

Ossorio señaló en una entrevista radiofónica, recogida por Ep, que además del estudio de seroprevalencia que buscará averiguar el grado de inmunidad en el alumnado y el profesorado se harán «PCR o unos análisis a todos los alumnos» y al personal docentes de los centros de Educación Especial. «Creo que en Educación Infantil –que cubre el rango de edad entre 0 y 3 años– es importante también. «No podemos, es imposible, evitar que los niños de 0 a 3 años lo estén tocando todo, lo estén chupando todo. Lo estamos estudiando con la consejería de Sanidad y el martes presentaremos cuáles son las medidas», avanzó el titular de Educación.

La Consejería de Sanidad ultima además la realización de un estudio serológico para conocer el grado de inmunidad entre alumnos y docentes de sus diferentes niveles educativos, que se llevará a cabo realizando miles de pruebas de anticuerpos de forma aleatoria, según anunció el pasado 17 de agosto el viceconsejero de Sanidad y responsable del plan Covid-19, Antonio Zapatero.