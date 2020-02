La Comunidad ayudará a agricultores y pastores a buscar relevo generacional El Imidra los asesorará y pondrá en contacto con jóvenes que quieran incorporarse al sector

Julián pastorea con su rebaño a las afueras de Villamanrique de Tajo. «Yo no cambio mi vida por nada», dice. Pero los años pasan, y no ve futuro para su «negocio» por falta de relevo. Ayer se lo contaba a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que visitó a quienes trabajan y viven del campo con un as en la manga: el Plan Terra, un programa de 50 medidas y 100 millones de inversión en cuatro años que busca, entre otras cosas, facilitar a Julián poder «traspasar» su ganado a un joven pastor.

En Madrid, además de prisas y contaminación, también tenemos campo. Hay 200.000 hectáreas de cultivo, una cuarta parte de la superficie de la región. Y en ella se afanan 7.800 agricultores y 4,900 ganaderos. A todos ellos dirige el Gobierno regional su Plan Terra, que ayer presentó Díaz Ayuso en la localidad de Villamanrique de Tajo.

Más flexibilidad

El plan, a cuatro años, prevé flexibilizar las normas, reducir los trámites administrativos, y que sean los ayuntamientos quienes autoricen muchas de las actividades del sector. La presidenta está dispuesta a modificar la Ley del Suelo y la Ley Forestal para ello.

Pero además, el plan Terra incluye otras herramientas, como la puesta en marcha de Merca Rural, el mercado central de productos hortofrutícolas para pequeños y medianos agricultores (ABC, 7-II-2020), que será similar a los que ya funcionan en Berlín, Milán, Rotterdam o Montpelier.

Un tercer paquete de acciones ofrecerá asesoramiento a los agricultores y ganaderos próximos a la jubilación, además de ponerles en contacto con jóvenes que quieran incorporarse al sector. Se hará a través del Instituto Madrileño de Investigación, Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra). En estas medidas para fomentar el relevo generacional se incluye el «Erasmus agrario», que permitirá a jóvenes conocer cómo se trabaja el campo en otros países.

Durante su visita a Villamanrique de Tajo, acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, y la alcaldesa de la localidad, Antonia Ayuso, la presidenta regional ha tenido ocasión de plantar ajos con un plantador, y charlar con algunos agricultores. Como el joven Álvaro, de Valdelaguna, que más que esperar nuevas incorporaciones al campo, manifestaba su deseo de «que no nos vayamos los de aquí». Su tío y su padre recordaban cuando esos mismos ajos se sembraba con mula y doblando la espalda. En el diagnóstico, las dos generaciones coinciden: lo que hace falta es «ayudas, y es imprescindible estar más cerca del consumidor».

Lo mismo pensaba Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja-Madrid y partidario de apostar por el «mercado corto, del agricultor a la mesa; sólo hay que ver dónde poner los puestos, porque hay 6,5 millones de clientes esperando».

Variante en la A-3

Complementaria, pero igual de necesaria, era la reclamación que planteó a Ayuso el alcalde de Fuentidueña, José Antonio Domínguez: por el centro del pueblo pasan cada día cientos de trailers, dijo, para usar la báscula municipal, única de la zona. Pide una variante de la A-3, por la M-831 y la M-326, de apenas ocho kilómetros, que evite el trasiego de grandes camiones y sus peligros en una zona urbana.