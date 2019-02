IU competirá con Carmena por el Ayuntamiento de Madrid tras romper por la operación Chamartín La formación eligió a Mauricio Valiente como cabeza de lista. Tratarán de unirse a anticapitalistas, Equo y a la Bancada Municipalista. Carlos Sánchez Mato no concurrirá ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad

Izquierda Unida competirá por separado contra la plataforma de Manuela Carmena en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. El partido de Alberto Garzón da por rotas las negociaciones con Más Madrid tras sus profundas discrepancias en torno a la operación Chamartín, según adelantó Servimedia y confirmaron a ABC fuentes de la formación. El actual tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, que fue el vencedor de las primarias en IU el pasado octubre, será el líder de esta candidatura que aspira a integrar a los miembros de Anticapitalistas (donde milita la concejal Rommy Arce), Equo (representada en la capital por la delegada Inés Sabanés) y Bancada Municipalista (impulsada por los polémicos ediles Montserrat Galcerán y Pablo Carmona).

Las últimas declaraciones de la regidora y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, despreciando la postura de IU sobre esta gran operación urbanística «dan a entender no quieren contar con IU, pese a que las negociaciones para que Valiente y otros dos representantes de ésta entraran en la lista de la alcaldesa estaban avanzadas», explicaron desde IU.

Hoy, sin embargo, continúan las negociaciones con Anticapitalistas y Bancada Municipalista para aunar un programa con el que concurrir. «El programa sigue siendo más importante que los nombres», insisten las mismas fuentes, que aseguran que existe «sintonía» entre estas agrupaciones para concurrir juntos en mayo.

Este fin de semana, además, se celebra en IU el proceso interno para configurar los equipos que se presentarán al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En ellos, está la edil Yolanda Rodríguez. El exdelegado de Economía y Hacienda destituido por Carmena, no obstante, no se ha presentado a este proceso, por lo que se deduce que no repetirá en la capital.