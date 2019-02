Cómo pedir el cheque Bachillerato en el curso 2019-20 Las ayudas llegarán a 1.500 alumnos este año, y habrá que tener ingresos por debajo de 10.000 euros per cápita de renta familiar

Hasta 1.500 familias podrán beneficiarse a partir del próximo septiembre del cheque Bachillerato, una ayuda de hasta 3.000 euros anuales para pagar las cuotas del curso en centros privados, ya que este tramo educativo no está concertado. El nivel de renta de los alumnos será decisivo a la hora de conseguir estas ayudas. En los próximos días se publicará . En los próximos días se publicará la orden definitiva que recoge a partir de cuándo pueden presentarse las solicitudes, algo que podrá hacerse en cualquier registro oficial o por vía telemática, en la página web regional www.comunidad.madrid

«Se trata de volver a apostar por la libertad de elección de las familias», justifica del consejero de Educación, Rafael van Grieken. Recuerda que en el tránsito de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al Bachillerato -que no está concertado-, había familais que tenáin que sacar a los alumnos de los centros concertados para llevarles a un instituto público, al no poder abonar las cuotas de escolaridad. Estos cheques nacen con la idea de ayudar a esas familias que han elegido ese modelo educativo, para que la decisión de dejarlo no dependa de un obstáculo económico.

Para el curso que comienza en septiembre, los presupuestos regionales contemplan una partida de 4,5 millones de euros que se destinarán a cheques Bachillerato para 1.500 alumnos de primero de Bachillerato. Al siguiente curso, el 2020-21, el cheque se extenderá al 2º curso, lo que cubrirá toda la etapa.

Las ayudas otorgan hasta un máximo de 3.000 euros al año de cuantía, para cubrir las mensualidades del curso. Se otorgarán en función de los puntos obtenidos según unos baremos en que el principal criterio será el nivel de renta. Así, no podrán superarse los 10.000 euros anuales per capita de renta familiar.

Si se tienen hasta 7.500 euros per capita de renta en la familia, se otorgarán 2,5 puntos. Por rentas de hasta 5.000 euros per capita se darán 4 puntos, y quienes tengan 10.000 euros per capita en los ingresos familiares obtendrán 1 punto.

También se otorgará un punto si el alumno va a continuar estudiando en el mismo centro donde ha realizado la ESO. Quienes soliciten el cheque Bachillerato deberán hacerlo con la plaza ya reservada en el centor privado donde se vaya a estudiar. Estas ayudas no son aplicables a quienes repitan primero de Bachillerato.