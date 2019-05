Cómo llegar al Wanda Metropolitano en la final de la Champions Se recomienda acceder en transporte público pero también existen alternativas a los cortes de tráfico en coche

El 1 de junio se disputará el ansiado partido de la final de la UEFA Champions League. El Tottenham y el Liverpool atraerán masas de gente a Madrid, en concreto al estadio Wanda Metropolitano, donde se celebrará dicho partido. La repercusión y magnitud del evento provocará que el despliegue policial sea mucho mayor.

Serán 4.700 efectivos los que participarán en el dispositivo de seguridad del partido de fútbol, que comenzará a las 21.00 horas y contará con unos 67.800 espectadores.

Itinerarios distintos para cada afición

Las aficiones estarán repartidas en dos zonas distintas de la capital. La «fan zone» del Tottenham estará ubicada en la Plaza de Colón, por lo que los seguidores de este equipo podrán desplazarse hasta el estadio en Metro. Se recomienda llegar por la Línea 5 de metro(eje Canillejas, Alonso Martínez, Callao) para facilitar así el acceso al estadio por el Fondo Norte.

Por su parte, la «fan zone» del Liverpool se situará en la Plaza Felipe II. Así, los hinchas del equipo inglés se desplazarán al Wanda Metropolitano a través de la Línea 2 de metro (eje Las Rosas, Goya, Puerta del Sol; desde metro Retiro hasta Puerta del Sol habrá autobuses por las obras del suburbano). De esta manera, se facilitará el acceso al estadio por el Fondo Sur.

El objetivo de que ambas aficiones lleguen al evento por separado es que no se colapse la estación de metro principal por la que se accede normalmente al estadio. Por tanto, se recomienda no bajarse en la estación Estadio Metropolitano (línea 7 de metro).

Zonas afectadas

El 1 de junio será difícil circular y moverse por las zonas aledañas al estadio Wanda Metropolitano. Por eso, se aconseja utilizar alternativas para entrar y salir en las diferentes zonas de los barrios de Canillejas y Las Rosas.

Sin embargo, hay que destacar que hasta el día de la celebración no se realizará ningún corte ni restricción al tráfico rodado ni al tránsito peatonal por ninguna calle. Por tanto, los vecinos podrán ir con libertad por sus barrios y acceder o abandonar la zona por los lugares que usan cotidianamente.

Las zonas que se verán afectadas en San Blas-Canillejas el día del partido son las siguientes:

—Zona del estadio y viales interiores.

—Avenida Arcentales, en su tramo entre M-40 y Plaza de Grecia.

—Avenida Luis Aragonés, desde Plaza de Grecia hasta Calle Mequinenza y Calle Alcalá.

—Plaza de Grecia.

—Barrios de Las Rosas, Canillejas, Hellín y Simancas.

—Enlace de M-40 con Avenida Luis Aragonés.

—Rotonda de enlace de Avenida Arcentales, M-40 y M-201.

El día de la final se cortará el acceso desde vía de servicio de M-40 sentido sur a la Avenida de Luis Aragonés (Salida 9 A) desde primera hora de la mañana por lo que para acceder al distrito se deberá utilizar la salida 10 de M-40, accediendo a San Blas por Avenida Arcentales hasta Plaza de Grecia. Cualquier otro trayecto estará hábil para su utilización por cualquier usuario.

A las 15:00 horas se realizarán los primeros cortes al tráfico rodado, quedando restringida la circulación por los siguientes puntos desde ese momento hasta la finalización del evento.

—Avd. Arcentales en su tramo entre rotonda de M-40 y plaza de Grecia.

—Accceso desde la Calle Estocolmo a Avd. Arcentales.

—Avenida de Luis Aragonés en el tramo entre Plaza de Grecia y Calle San Hilario.

Acceso en coche

Para llegar al estadio en coche se recomienda acceder por la salida 10 de la M-40, al estar cortada la Avenida de Arcentales desde la M-40. Estos son los itinerarios alternativos:

-Por zona Este: desde M-40 salida 12 y Vicalvaro a Avd. Canillejas A Vicalvaro-Suecia-Barrio de Las Rosas.

-Desde zona Oeste: el eje M-23 - Fuente Carrantona - Plaza de Alsacia - c/ Aquitania y Barrio de Las Rosas accediendo desde Avd. Canillejas a Vicalvaro por C/ Suecia, Avd. Guadalajara, y Avd. Arcentales - Pza. De Grecia. Y el eje M-30 - Avd. Daroca - Calle Francisco Largo Caballero - Institución Libre de Enseñanza - C/ Emilio Muñoz - Avd. Arcentales - Pza. De Grecia.

-Desde la zona Norte: M-40 (Salida 7) – Avd. De los Andes - Puente de Felipe Juvara – Gta. De Ricardo Velázquez Bosco – Avd. 25 de Septiembre – Calle San Romualdo - Avd. Arcentales – Pza. De Grecia. Y acceso por A2 a Gta. Canillejas – Calle Alcalá – Avd. Canillejas a Vicalvaro – Barrio de Canillejas.

Para salir de cualquiera de los barrios del distrito afectado se puede hacer con estas alternativas:

-Avd. Canillejas a Vicalvaro en dirección a M-40, M-23, y Vicalvaro así como la misma vía en dirección a calle Alcalá desde la que se accede a Autovía A-2, tanto de entrada como de salida a Madrid por la Glorieta de Canillejas.

-Eje Avd. Arcentales hacia el Parque del Paraíso - Calle San Romualdo - Avd. 25 de Septiembre – puente de Felipe Juvara - Avd. De Los Andes, accediendo por este eje a Autovía A-2 y M-40 salida 7 por Campo de las Naciones.

-Avd. Institución Libre de Enseñanza por cualquiera de las siguientes calles Avd. Guadalajara, Pobladura del Valle, Emilio Muñoz, Julián Camarillo utilizando Institución Libre de Enseñanza como vía distribuidora.

Acceso en transporte público

Aunque se podrá acceder en coche, lo mejor será usar el transporte público. En cuanto a Metro, se podrá llegar en la línea 2 (estación Las Rosas), línea 5 (estación Canillejas) y línea 7 (estación Estadio Metropolitano).

Las líneas de autobús de la EMT que te llevarán al Wanda Metropolitano son: 28, 38, 48, 140, 153 y E2. Y las líneas de autobús del Consorcio Regional de transportes son: 286, 288 y 289. Cualquier autobús que efectúe parada en el intercambiador de Canillejas será viable para acceder al estadio.

Las líneas del Consorcio Regional de Transportes que transitan por Avenida de Arcentales modificarán su itinerario desde las 15:00 horas hasta la finalización del partido recuperando su itinerario habitual con el restablecimiento de la circulación por ese vial.

Para aquellos asistentes que opten por la utilización de servicios de taxis existen paradas de este servicio en C/ Suecia 100, Avd. Niza 37 y C/ Suecia 64.