Colegios confinados en Madrid: siguen en aumento los centros que cierran sus aulas por positivos El Colegio Alemán detecta tres afectados, lo que podría suponer el primer brote en la región, y en Colmenar Viejo hay cinco escolares contagiados en tres centros

Actualizado: 14/09/2020 11:52h

Noticias relacionadas La Comunidad de Madrid tiene confinadas 26 de las 30.000 aulas que han iniciado el curso esta semana

La atípica vuelta al cole provocada por el coronavirus está dejando, como era previsible, con constante goteo de centros afectados que han tenido que cerrar alguna de sus aulas. El caso que más preocupa es el del Colegio Alemán, que comunicó este fin de semana tres positivos en diferentes clases, lo que podría considerarse el primer brote en un centro escolar de la región. En este caso se trata de un profesor de Educación Primaria y de dos alumnos de Bachillerato, por lo que se han activado inmediatamente los protocolos establecidos. Los afectados se encuentran en las clases de 4D, 11D y 12, según ha detallado Telemadrid.

Según la Comunidad de Madrid, tal y como adelantó este fin de semana ABC, hay 26 aulas confinadas de las 30.000 que iniciaron su actividad desde el 4 de septiembre. Pocos son los nombres de los colegios afectados que han trascendido.

El último en conocerse ha sido el del colegio Apóstol Santiago de Aranjuez. El primer positivo por coronavirus se ha detectado en un alumno del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, anunciando la cuarentena del resto del grupo y de los profesores del menor.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha ordenado el cierre de todos los juegos infantiles de sus parques públicos tras ser informado de cinco positivos de coronavirus entre los escolares de la localidad, por lo que el Consistorio también reforzará la limpieza en los tres colegios afectados, desinfectando las zonas de contacto y reforzando la vigilancia en sus accesos. Los positivos se han registrado en diferentes grupos de Infantil y Primaria de los colegios Antonio Machado, Virgen de los Remedios y Federico García Lorca, han confirmado a Efe fuentes municipales.

El municipio de Moralzarzal, en el norte de la región, volverá a cerrar este lunes y de forma indefinida todos los parques infantiles, como medida de «protección y prevención» de contagios frente a la pandemia, al entender que estos espacios pueden ser «un foco de contagios». Todo ello después de que la semana pasada se detectase un caso de Covid-19 en un alumno de cuatro años del colegio San Miguel Arcángel, por lo que se ha procedido a poner a todo el grupo en cuarentena, según subraya el Consistorio en una nota de prensa

En Madrid capital también siguen los contagios. Dos clases de Primaria han cerrado en el colegio La Milagrosa de Carabanchel. En el Montessori British Schoool ha dado positivo un profesor de lengua castellana, motivo por el que están en cuaretena los alumnos de los cinco primeros cursos.

También está afectado el colegio Santa María de Los Rosales de Aravaca, donde estudia la Princesa Leonor. Una compañera de su clase (4º de la ESO) dio positivo tras contagiarse, al parecer, por transmisión del padre. En cuarentena preventiva, aunque sin confirmación oficial por parte de la Consejería de Sanidad, están también: el Sagrado Corazón de Madrid, Ciudad de Valencia, Mater Salvatoris e Isabel la Católica (Pinto). Estos se suman al positivo de un alumno en el Liceo Francés, el de otra estudiante en el CEIP República del Uruguay y el centro concertado Asunción de Vallecas. Este último ni siquiera abrió el martes pasado dos de sus aulas de tres años al dar positivo en PCR dos profesoras, que tendrán que seguir la cuarentena obligatoria de catorce días.

En el caso del Liceo Francés se ha levantado ya la cuarentena en el aula que cerró el martes, tras confirmar que no era un caso positivo. El centro, informa Ep, ha comunicado a las familias que «la medida preventiva de aislamiento» que afectaba a uno de los grupos «ha sido levantada por decisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid».

Desde la consejería señalaron el fin de semana que los casos detectados hasta el momento no se han producido en los centros escolares, sino en el entorno familiar. Piden a los padres responsabilidad para no llevar a los alumnos al colegio si están pendientes del resultado de un test de coronavirus y aseguran que los demás alumnos del aula serán llamados para realizarlo. Aunque este dé negativo, los niños tendrán que pasar catorce días de cuarentena en sus domicilios.

Esto fue lo que sucedió en el CEIP República del Uruguay, en el distrito de Latina, el primer centro público que tuvo que cerrar uno de sus espacios. Los padres decidieron llevar a la alumna a clase sin comunicar que se encontraba a la espera del resultado, tras haber estado en contacto con un contagiado. El miércoles, un día después del inicio de curso, la progenitora informó al director del resultado positivo.

Un caso similar es el del Sagrado Corazón, en Centro. La niña, de Primero de Primaria, se sometió a una prueba diagnóstica un día después de empezar el curso, al conocer que un familiar tenía el patógeno. Una veintena de alumnos están ya aislados. En el caso del CEIP Ciudad de Valencia, en Villa de Vallecas, es un estudiante de Segundo de Primaria. En Pinto, cuatro trabajadores y 15 escolares están confinados después del positivo de uno de ellos, que fue a clase a la espera del resultado.

Entre las incidencias detectadas al inicio del curso escolar, también está una escuela infantil privada de San Sebastián de los Reyes que ha cerrado por el positivo de la directora del centro.

El protocolo de la Comunidad de Madrid marca que los alumnos no podrán acudir a clase con más de 37,2 grados, lo que ya se considera fiebre. En caso de que haya un positivo en un aula deberá analizarse si se trata de un grupo burbuja, que tendrá guardar cuarentena, o de un grupo con distancia de 1,5 metros, en lo que no será necesario si no han interactuado los estudiantes. En este sentido, cuando se den contactos, se les realizará la prueba PCR, y aunque su resultado sea negativo los alumnos tendrán que quedarse catorce días en casa. Solo se considera brote si hay tres o más contagiados.