Cobarde agresión racista en un autobús de la EMT: «¡Vete a tu país!» La víctima, de origen latino, recibió varios golpes por la espalda tras ser amenazada

Aitor Santos Moya SEGUIR Madrid Actualizado: 05/11/2019 21:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Amenazas, insultos racistas y una cobarde agresión por la espalda. Es la secuencia que una pasajera registró con su teléfono móvil en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En las grabaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, se observa cómo un joven increpa a una mujer, de origen latino, con amenazas del tipo «no te pego porque eres mujer». La víctima replica entonces: «Ya te faltaría que me toques»; a lo que el atacante responde: «Tú si me has tocado a mí, eso si que es igualdad». Pero lejos de quedar ahí la acalorada discusión, el sujeto aprovecha que la viajera se levanta para abandonar el vehículo y le propina un fuerte golpe por la espalda, además de una patada.

Los hechos, según denuncia la autora de los vídeos a Es Racismo, tuvieron lugar el pasado jueves en un coche de la línea 77, que cubre el trayecto entre Ciudad Lineal y la Colonia Fin de Semana. Minutos antes de las 12.30 horas, el agresor, al que sus dos amigos (un chico y una chica) llaman Arturo, golpea a la joven latinoamericana sin que el resto del pasaje haga nada por impedirlo. Tras ello, sus dos compañeros le piden que pare al tiempo que gritan a la agredida que salga del autobús.

Desde la EMT aseguran que el suceso no consta en sus registros internos («Hemos analizado todos los vehículos de la línea y no hemos encontrado nada»), por lo que desconocen cuándo, dónde y por qué se produjo la acometida. Ningún conductor ha dado parte a la empresa: «Si no se percata y nadie le avisa, no puede activar el protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones», añaden en la empresa. La víctima tampoco ha interpuesto denuncia.

Queda por resolver lo que ocurrió antes de lo que aparece filmado en los vídeos. Las versiones, en ese sentido, son contradictorias. Aunque algunas voces apuntan a que la mujer fue la primera en golpear al joven, lo cierto es que la testigo que graba asevera que «solo hizo el amago» después de que su agresor se burlara de ella «por no cederle el asiento».

Episodios anteriores

Este tipo de ataque no es el primero que sucede en los últimos tiempos dentro de la red de transportes de la Comunidad de Madrid. En septiembre del año pasado, una mujer colombiana con su bebé tuvo que soportar cómo un usuario del Metro le llamaba «panchita» mientras le cedía el asiento a regañadientes. Un episodio que, por suerte, no pasó de una aberrante ofensa dialéctica.

Este verano, sin embargo, dos vigilantes del suburbano golpearon brutalmente a un hombre de raza negra en las instalaciones del intercambiador de Avenida de América. En las imágenes se aprecia cómo los trabajadores le empujan y propinan puñetazos, llegando incluso a arrastrarlo por las escaleras mecánicas. El Consorcio Regional de Transportes abrió entonces un expediente informativo y la empresa adjudicataria despidió de inmediato a uno de los agresores.