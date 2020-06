Las claves del mayor estudio de seroprevalencia de Europa: los niños de hasta 14 años han sido los principales contagiados por Covid-19 Un 20,18 % de los voluntarios que se presentaron al test masivo habrían pasado la enfermedad

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz hizo públicos ayer los resultados de su estudio serológico masivo de coronavirus (Covid-19), realizado entre el 29 de mayo y el 5 de junio. De sus datos se extrae que un 20,18 por ciento de los 104.299 testados –un 74,79 por ciento de la población total mayor de un año– presentan «anticuerpos IgG» frente al virus. Es decir, aquellos relacionados con la posible inmunidad y que revelan que la enfermedad ya se ha pasado. Resultados en consonancia con las primeras conclusiones preliminares de las que ya informó ABC que, además, han permitido detectar un centenar de positivos por Covid-19 en la localidad, la mayoría de ellos asintomáticos, y aislarlos para evitar la propagación del virus.

Entre las principales conclusiones obtenidas por sus responsables destaca que los niños y adolescentes –entre 10 y 14 años– han revelado una seroprevalencia media del 26,47 por ciento en «anticuerpos IgG», seis puntos superiores a la media general. Por detrás se encuentran los menores de entre 1 y 4 años –con un 24,66 por ciento–, el grupo de 5 a 9 años –24,46 por ciento– y los mayores de entre 70 y 74 –23,81 por ciento–.

Asimismo sus responsables han subrayado una prevalencia media un 8,8 por ciento superior a la registrada por el estudio del Ministerio de Sanidad para la Comunidad de Madrid, que fue del 11,03 por ciento. «Supone 15 puntos porcentuales por encima de la cifra estimada en el estudio Ene-Covid que se ha realizado a nivel nacional –y que arrojó una prevalencia del 5,2 por ciento–, 13,4 puntos porcentuales más que la cifra estimada por ese mismo estudio para ciudades con más de 100.000 habitantes», informaron desde el consistorio torrejonero.

El director médico del test masivo, José David Zafrilla, explicó que este dato se correspondería con «una diseminación involuntaria mayor que en otras ciudades» de la región debida a que uno de los primeros casos fue diagnosticado en el Hospital Universitario de Torrejón. Es decir, que durante los 15 días anteriores a la aprobación del estado de alarma pudo propagarse sin control.

Por lo que respecta a los «anticuerpos IgM», aquellos que alertan de una fase aguda de la enfermedad, se detectaron en mayor porcentaje a partir de los 50 años. El tramo de edad con la cifra más elevada fue el de las personas de 90 años o más –un 7,83 por ciento– y superior al 7 por ciento en la media de los grupos de los mayores de 60 años. Frente a los datos de prevalencia de los anticuerpos que revelan que ya se ha pasado la enfermedad, en este caso los grupos de edades comprendidos entre 1 y 14 años presentan los porcentajes más bajos –con un máximo de un 2,82 por ciento–.

Sin diferencias entre mujeres y hombres

Los resultados no mostraron diferencias significativas en la prevalencia de anticuerpos entre hombres y mujeres, aunque fue ligeramente superior en estas últimas –un 20,27 frente a un 20,09 por ciento–. Sí se ha considerado reseñable que la prevalencia de anticuerpos correspondientes a una fase aguda de la enfermedad está, según sus responsables, directamente relacionada con el grado de densidad de población en los barrios. «A mayor densidad de población en los barrios, mayor prevalencia de “anticuerpos IgG”», señaló el director del estudio.

Por su parte, el responsable médico de las pruebas masivas, Vicente García, alertó de que el centenar de positivos detectados –diagnosticados mediante test de PCR realizados a las 5.292 personas en las que se hallaron “anticuerpos IgM”– supone «un número elevado de casos». Una afirmación que justificó explicando que «existen áreas sanitarias en las que durante la pandemia se han diagnosticado menos de 100 casos».

Educación sanitaria

Ribera Salud, la empresa sanitaria encargada de llevar a cabo el mayor estudio de Europa, confiaba, cuando comenzó el proyecto, en encontrar una seroprevalencia de entre el 18% y el 22%. Las pruebas se realizaron, durante seis días, en el recinto ferial. Allí se instalaron once carpas en las que pasaron voluntariamente los vecinos del municipio. En total, participaron 156 profesionales y 300 voluntarios que coordinaron este test masivo. Zafrilla puso en valor «el importante trabajo de educación sanitaria a los ciudadanos» que han realizado todos ellos. «Los datos recogidos en este estudio permitirán, además, planificar posibles impactos en oleadas o rebrotes futuros, evaluar si las medidas de control y aislamiento entre la población han sido suficientes y preparar a la ciudad de Torrejón para una desescalada segura y responsable, previniendo posibles nuevos focos del virus en las primeras fases, cuando se realizó el estudio», aseguró.

Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz, durante la presentación - EFE

Por su parte, el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez (PP), agradeció la participación ciudadana. «Quiero agradecer a los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz por su ejemplar participación, un 74,79 por ciento, y su enorme respaldo en la realización de las pruebas diagnósticas del coronavirus, tanto por el volumen de población que ha acudido a realizárselas, un total de 104.299 vecinos, como por las muestras de apoyo que nos han trasladado», manifestó. También recalcó que su municipio fue «tristemente» el «epicentro» de la pandemia en la región y, por ello, defendió que el objetivo del polémico estudio ha sido ofrecer «certeza frente al virus» para «romper la cadena de contagios». «Por esa razón adoptamos la decisión de realizar test gratuitos a los vecinos de nuestro municipio», añadió el regidor torrejonero.

Críticas desde Sanidad

Lo cierto es que el propio Salvador Illa, ministro de Sanidad, pidió «no ir por libre» cuando trascendió la noticia de este test masivo en Torrejón de Ardoz. Criticó entonces que las «carreras para ver quién ha hecho más test no llevarán a nada». Preguntado al respecto, un día después de que las pruebas masivas empezaran a realizarse, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló que «no tenía sentido». Aunque dijo no tener «inconveniente» en que se realizaran, aseguró que no era necesario «malgastar recursos» para testar a casi toda una población. La Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) mostraron asimismo su «firme rechazo» a la realización de estas pruebas voluntarias.

A este respecto y sobre las acusaciones vertidas por diferentes colectivos sobre la «falta de una muestra estadística» a consecuencia de la voluntariedad de su naturaleza, el director médico apostilló: «Una vez aplicadas variables correctoras, la seroprevalencia aún así sería del 15 por ciento, tres veces superior a la media estimada por el estudio de Sanidad para el total del Estado». «Los ajustes de las tasas de incidencia por grupos de edad darían como resultado un porcentaje de prevalencia incluso superior, del 20,82 por ciento», añadió.

Por último, el alcalde quiso lanzar un mensaje de tranquilidad frente a las críticas recibidas sobre la posible «falsa sensación de seguridad» que podría generar el estudio entre los vecinos de Torrejón. Vázquez informó de que el centenar de personas que dio positivo por Covid-19 con las pruebas PCR están bajo control. «Están en sus casas recluidas, no están en la calle contagiando», aseguró tras insistir que «uno de los objetivos principales del estudio ha sido poner en valor importancia de seguir manteniendo la distancia de seguridad y las medidas higiénicas». «Es la mejor inversión que ha realizado nuestra ciudad, invirtiendo en proteger nuestra salud ante la gran preocupación que ha generado el coronavirus en Torrejón de Ardoz», concluyó.