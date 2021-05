Claves de las elecciones de Madrid del 4 de mayo de 2021 Las elecciones autonómicas de la comunidad de Madrid tendrán lugar el próximo martes 4 de mayo

Las elecciones a la Comunidad de Madrid se celebran el próximo martes 4 de mayo, un día laborable en el que muchos madrileños se ausentarán temporalmente de su puesto de trabajo para ejercer su derecho al voto con todas las medidas de seguridad posible para evitar nuevas brotes de contagios de coronavirus. Estos serán los cuartos comicios regionales celebrados en España desde que fuera declarada la pandemia de Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud el pasado 13 de marzo de 2020.

Todos los españoles mayores de edad, residentes en alguno de los municipios de la Comunidad de Madrid y en plena capacidad de sus facultades podrán votar por el partido con el que más se identifiquen y renovar la Asamblea madrileña, que fue disuelta por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ante la amenaza de una moción de censura.

Te contamos todo lo que debes saber antes de las elecciones.

Elecciones anticipadas

El pasado 10 de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones autonómicas para evitar una moción de censura como la que Ciudadanos y PSOE habían planteado al gobierno regional del Partido Popular en Murcia.

Íñigo Errejón, de Más Madrid, anunció que habían comenzado a tramitar una moción de censura con el apoyo del PSOE. Sin embargo, la disolución de la Asamblea se hizo efectiva antes, por lo que, finalmente, se convocaron elecciones.

Qué partidos se presentan

En total son 20 los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas. Sin embargo, hay seis que destacan frente al resto: el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso como candidata a la reelección; el PSOE, con Ángel Gabilondo a la cabeza; Más Madrid, con Mónica García; Ciudadanos, con Edmundo Bal; Podemos, con Pablo Iglesias; y Vox, con Rocío Monasterio.

Unidas Podemos busca un 'efecto Illa'

Salvador Illa dejó el Ministerio de Sanidad para presentarse como candidato del PSOE en las elecciones catalanas del pasado mes de febrero. El ex ministro consiguió el mayor porcentaje de votos y, por consiguiente, el mayor número de escaños. Ahora, Unidas Podemos busca generar un efecto similar. Así, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, abandonó su cargo en el Ejecutivo central para presentarse como candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Los programas electorales

El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y Más Madrid son los partidos más relevantes en estos comicios. De este modo las principales propuestas que recogen sus programas electorales son los siguientes:

1. Partido Popular. El programa de la candidata Isabel Díaz Ayuso, presentado bajo el lema 'Libertad', incluye propuestas en materia económica, como la rebaja de impuestos de medio punto porcentual a todos los tramos, en materia educativa, y en materia de salud. En esta última se busca «profundizar en las medidas de libertad de elección de médico y hospital, apoyándonos en la colaboración público-privada».

2. PSOE. El partido liderado por Ángel Gabilondo presenta más de 300 medidas enfocadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del ejecutivo para reactivar el mercado laboral y, en definitiva, la economía de la Comunidad de Madrid. En su programa además se apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y por la creación de puestos de trabajo de calidad, sobre todo para aquellas personas que viven en situaciones de precariedad.

3. Ciudadanos. La formación naranja, que tiene a Edmundo Bal como candidato, se centra en propuestas económicas, en la regeneración democrática y del empleo, así como en la vacunación y en la calidad institucional. Ciudadanos defiende un modelo de fiscalidad e impuestos reducidos y persigue una reforma del sistema de financiación autonómica, al cual considera poco transparente.

4. Unidas Podemos. Los morados, como viene siendo habitual, se centran en propuestas feministas, con políticas enfocadas en las familias monoparentales o la violencia sexual. Además, proponen la creación de una Consejería de Políticas Feministas. Otra de las propuestas más importantes de la formación de Pablo Iglesias tiene que ver con la regulación del precio del alquiler de viviendas para que no supere el 30% de los ingresos medios de la zona.

5. Más Madrid. El partido de Mónica García propone medidas que incluyen el control de los precios del alquiler, bonificaciones sociales para colectivos vulnerables y una apuesta por los servicios públicos en materia de salud mental. Además, tiene un plan económico llamado 'Reanima Madrid' e incluye políticas en materia de feminismo y medioambiente.

6. Vox. Rocío Monasterio propone una bajada de los impuestos, eliminar las restricciones en la comunidad decretadas por la crisis sanitaria del coronavirus, reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid, establecer el pin parental, clausurar los centros de los MENAS y perseguir las 'mafias okupas', entre otras cosas.

Cuándo son las elecciones

Las elecciones autonómicas de Madrid tendrán lugar el próximo martes, 4 de mayo. Los colegios electorales abrirán desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas para que los votantes se acerquen a ejercer su derecho. Cabe destacar que, debido a la pandemia, se recomienda acudir solo, a no ser que por situación de discapacidad o similar se necesite un acompañante.

Es importante acudir con mascarilla y hacer uso de gel hidroalcohólico, el cual se facilitará a la entrada y salida de los colegios.

Franjas horarias para votar

Aunque no es obligatorio, se recomienda que los mayores de 65 años acudan a votar entre las 10.00 horas y las 12.00 horas y que aquellas personas que presenten síntomas o estén infectadas con coronavirus acudan a última hora de la tarde, de 19.00 horas a 20.00 horas, para evitar que los grupos de más riesgo estén en contacto con el SARS-CoV-2.

Medidas de seguridad en los colegios electorales

La Comunidad de Madrid ha pedido a la población que, en la medida de lo posible, se acuda a votar de forma individual, sin compañía.

Por otro lado, los miembors de las mesas electorales, además de mantener las distancias dispondrán de dos mascarillas FFP2 para usar a lo largo de la jornada. También tendrán guantes, gel hidroalcohólico y una pantalla facial. No se entregarán equipos EPI.

Los colegios electorales tendrán que ventilar en todo momento y hacer que todos los votantes mantengan una distancia de seguridad de metro y medio. Habrá recorridos señalizados de entrada y salida para dirigir el flujo de personas de manera adecuada.

Permiso retribuido para votar

Como establece el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, los empleados tienen derecho a «ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal» como es acudir a votar a las urnas. Sin embargo hay una excepción. Esto será posible «siempre y cuando no exista ninguna norma legal o convencional que disponga la duración de la ausencia y a su compensación económica».

En Madrid no existe ninguna regla que regule este tipo de permisos retribuidos, por lo que los madrileños tendrán que regirse por lo que se establece en el Real Decreto 605/1999 de 16 de abril. Así las personas con jornadas completas que coincidan con la jornada electoral podrán ausentarse un máximo de cuatro horas para ir a votar. Eso sí, será necesario comunicarlo a la empresa.

Si la jornada laboral no coincide con el horario de la votación (de 9.00 horas a 20.00 horas) o lo hace en menos de dos horas, los empleados no tendrán derecho a solicitar el permiso. En el caso de que coincidiera pero no toda la jornada, dependiendo del número de horas se otorgaría un permiso de dos o tres horas para ejercer el derecho al voto.

En el caso de que el trabajador tenga turno de noche, la empresa estará obligada a cambiar el turno al trabajador para que tenga su tiempo de descanso