Ciudadanos y la utopía de mantener su 'cinturón naranja' en Madrid: «No repetiré mi voto»

Las elecciones de 2019, hace apenas dos años, dibujaron una suerte de cinturón naranja en el área metropolitana de la Comunidad de Madrid. En una zona mayoritariamente de izquierdas , conocida precisamente como el ‘cinturón rojo’ de la región, Ciudadanos fue la opción preferida para ... el elector de centro-derecha en una decena de municipios. A menos de dos meses para los comicios del 4-M, sin embargo, la situación ha dado vuelco y el panorama es antagónico; un nuevo ‘sorpasso’ al PP se presenta como una utopía para Edmundo Bal –ya confirmado como candidato–, con Isabel Díaz Ayuso recuperando el terreno perdido, según las encuestas. Un recorrido por estos lugares refleja el giro que se avecina, con el voto útil y la movilización ante la presencia de Pablo Iglesias como denominador común: «No repetiré mi voto a Cs, ahora no toca».

La fuerza de Ignacio Aguado en los grandes feudos de la izquierda fue notable dos años atrás, hasta el punto de que Ciudadanos se consolidó como segunda fuerza por detrás del PSOE, con el PP relegado a la cuarta posición en varias localidades. Getafe (17,04 por ciento de los votos, frente al 15,74 del PP) o Parla (17,18 frente al 13), son dos ejemplos muy claros. Una encuesta informal a pie de calle revela que en estos municipios, donde los populares incluso gobernaron hasta 2019 , la formación naranja perderá el grueso de su fuerza. «No es que ahora piense distinto, es que la cosa ha cambiado. Veo que es Ayuso o Podemos, así que votaré PP», confiesa Jesús, vecino de Parla.

La irrupción de Iglesias como líder a la izquierda del PSOE en Madrid se presenta como uno de los argumentos de peso para que Ciudadanos pierda fuelle, pero no el único. Aunque pueda parecer demasiado técnico, también hay quien alude a los últimos movimientos del partido de Inés Arrimadas, como la moción de censura fallida en Murcia, pero también la estrategia de Díaz Ayuso de mantener abiertos en la medida de lo posible los locales de hostelería. «Es mi pan, no puedo decirte otra cosa» , añade un camarero de una cafetería del centro de Getafe.

Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Pinto, San Fernando, Coslada, San Sebastián de los Reyes... Grandes municipios de la zona sur y el corredor del Henares alimentaron en gran medida los 629.940 votos que recibió Aguado entonces, casi 386.000 más que en 2015, flanqueado por un Albert Rivera que también veía muy cerca el sueño de liderar la derecha en España. En total, Cs superó al PP en 24 de los 179 municipios de la región, los suficientes para casi empatar con Ayuso en cuanto a número de diputados en la Asamblea, con 30 de los populares y 26 para los naranjas. A estos, no obstante, hay que sumar otros ocho municipios donde Ciudadanos fue el más votado, como Arroyomolinos, Paracuellos del Jarama o Alpedrete.

Silencio del partido

El partido ya comandado por Bal , confirmado este lunes como candidato con el respaldo de los afiliados, de momento guarda silencio respecto a sus objetivos concretos por territorios en Madrid, más allá de la evidencia de lograr al menos un 5 por ciento de los apoyos para tener representación y, a partir de ahí, que sus diputados sean decisivos en uno u otro sentido y seguir en la Real Casa de Correos.

Las encuestas, sin embargo, plantean un horizonte difuso. El último barómetro publicado por ABC señala que la formación naranja se quedaría fuera de la cámara madrileña, fagocitado por completo por Ayuso, que prácticamente duplicaría sus escaños (57-59). Vox sería su hipotético aliado para lograr la mayoría absoluta, con un ligero crecimiento para el grupo encabezado por Rocío Monasterio (14-16).

Como en localidades donde fue el partido más votado, queda la incógnita de si Ciudadanos mantendrá su peso en lugares donde su presencia fue como un soplo de aire fresco hace años, habida cuenta de los casos de corrupción relacionados con el PP . Valdemoro, epicentro de la trama Púnica, es el ejemplo más claro en ese sentido; está gobernado en solitario por la formación liderada por Arrimadas, con el PP con un papel casi testimonial, tanto en concejales como en los votos de 2019. «Hay cosas que ya se verán», reconocen en el PP.

Sea como fuere, la pérdida de votos será masiva, según los consultados. En Tres Cantos, uno de los ayuntamientos con mayoría absoluta del PP, los encuestados reconocen sin ambages que votarán a Ayuso. Aunque también queda un resquicio para la esperanza, acaso una reminiscencia de lo ocurrido en los comicios de hace casi dos años, cuando quedaron a apenas tres puntos por detrás del PSOE y también por encima de Ayuso. «Y por qué no seguir con Cs, a fin de cuentas el PP no ha cambiado tanto y no viene mal un poco de tranquilidad», concluye Javi, tricantino y «asqueado de tanto votar».