Cifuentes se pone intensa en Instagram con el Dos de Mayo: «Yo solía gobernar el mundo» La ex presidenta regional no acude a los actos institucionales de la Comunidad de Madrid pese a estar invitada, pero publica en la red social su felicitación con una canción de Cold Play que revela su estado anímico

La ex presidenta regional Cristina Cifuentes se sumó al listado mayoritario de ex líderes de la Comunidad de Madrid que el jueves no acudieron a los actos de la fiesta del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos. Ella, como Joaquín Leguina o Alberto Ruiz-Gallardón, estaban invitados, pero declinaron personarse por motivos personales. No obstante, la que también fuera delegada del Gobierno en Madrid, quien tuvo que dimitir el 25 de abril del año pasado por el «caso máster», publicó un «story» en Instagram felicitando el día. Aparece ella en primer plano con unas gafas de aviador y de fondo el mar y el cielo azul y el hashtag #DíaDeLaComunidadDeMadrid.

Pero lo más nostálgico e instenso de la publicación es la canción que le acompaña de fondo, «Viva la vida», de Cold Play, que contiene versos como «yo solía gobernar el mundo, los mares se alzaban cuando yo lo ordenaba. Ahora, cuando llega la mañana, yo duermo solo, barro las calles que antes solía poseer» o «la gente no podía creer en lo que me había convertido. Los revolucionarios esperan mi cabeza en una bandeja de plata. Solo una marioneta con una cuerda solitaria».