El cierre de todos los centros educativos de Madrid por el coronavirus ha cogido desprevenidos a padres y alumnos. Mientras los últimos celebran que se hayan cancelado las clases, muchos progenitores tienen que hacer malabarismos para conciliar el trabajo y el cuidado de los niños, desde mañana y hasta el próximo 26 de marzo.

«Hoy mismo he renunciado a mi trabajo», cuenta una madre de dos pequeños, de 8 y 10 años, a la salida del colegio público Dionisio Ridruejo, en el distrito de Hortaleza. Ha intentado llegar a un acuerdo con el restaurante del que era empleada, sin éxito. No obstante, está a favor de la medida extraordinaria de la Comunidad de Madrid, donde el Covid-19 se ha cobrado 17 muertes y más de 570 contagiados. «El dinero no me importa; la salud, sí», zanja.

Sin embargo, la decisión del Gobierno regional no es del gusto de todos. «Lo han organizado muy mal, es una locura», lamenta otra madre, también a las puertas del centro. Regenta una peluquería y, lo más probable, es que se lleve a su hija al trabajo. «Mañana no abro porque todas las citas eran de señoras y se tienen que quedar con sus nietos», explica. Junto a ella, otra peluquera, con dos niñas pequeñas, confirma sus palabras: «Los autónomos nos llevaremos los niños al trabajo».

«Me tendré que quedar con mi nieta», dice una señora, cerca del colegio Escuelas Aguirre, junto al parque de El Retiro. Dejar a los pequeños con sus abuelos es una opción que barajan muchos padres, sobre todo, los que tienen pequeños comercios. Una farmacéutica y dos dependientas de sendas tiendas de moda, en el barrio de Ibiza, reconocen a ABC que va a ser «complicado».

En las guarderías la situación es similar. «Veníamos discutiendo cómo lo vamos a hacer», comenta una pareja, antes de recoger a su hijo de 3 años de la escuela infantil. Otra cuestión, en el aire, es si continuarán pagando por estas dos semanas de cerrojazo. «Es un problema, no nos dan ninguna subvención», explica la directora de la guardería, en el barrio de Ibiza. Entiende que no debería cobrar a sus clientes el tiempo que dure la medida, pero también debe asumir los gastos de sus trabajadores y del local.

Falta de comunicación

Mientras tanto, los centros educativos han organizado a contrarreloj la situación de los próximos días, ya que el Ejecutivo regional no les remitió un comunicado oficial hasta este mediodía. «Nos enteramos ayer por la noche en las noticias. Durante toda la mañana los canales de comunicación [con la Administración] han estado cerrados», critica el director del centro Nuestra Señora Santa María, Dimas Mazarro. Han recibido el comunicado de la Consejería de Educación a las 13 horas; antes de ello, este colegio privado, ubicado en el barrio acomodado de Conde de Orgaz (Hortaleza), ya había informado a los padres del procedimiento a seguir. Los profesores impartirán clases virtuales a los alumnos de Secundaria y Bachillerato.