Chano Domínguez: «Nunca he tocado tantos días seguidos» El pianista celebra 40 años de carrera con un mes de conciertos en el Café Central

Nacho Serrano

El Café Central está conmemorando un aniversario muy especial para uno de sus artistas más queridos. El pianista gaditano Chano Domínguez cumple 40 años sobre los escenarios y lo celebra con un mes seguido de conciertos, en los que está desplegando todas sus facetas sonoras. Los pasados días 13 y 14 de agosto se presentó en solitario, del 15 al 19 lo hizo acompañado con los músicos de New Flamenco Sound, y ahora, del 20 al 26, tocará con su Cuarteto Flamenco. Del 27 de agosto al 2 de septiembre se le podrá ver en formatio trío jazz, del 3 al 5 de septiembre con la Spanish Brasss, y del 6 al 9 con su New Quartet de artistas israelitas afincados en Nueva York.

¿Cómo está yendo su «residencia» en el Central?

Estoy encantado, porque hacía mucho que no venía al Café Central, y para mí era importante celebrar estos cuarenta años aquí. El Central, me acogió desde el principio cuando comencé mi proyecto en solitario en los años noventa. Me dio mucha cancha para que hiciese lo que quisiese y así poder dar alas al proyecto.

Esta semana enlaza dos propeustas flamencas.

Sí, acabamos de terminar los conciertos de New Flamenco Sound, y estoy muy contento porque se han basado en un disco que escribí hace diez años y que nunca volví a tocar, y ahora he podido comprobar que su música ha crecido mucho. Esta semana ofrezco un Cuarteto Flamenco más acústico, con un repertorio en español basado en los primeros pianistas flamencos, como Albéniz, Granados o Falla, haciendo recreaciones de sus músicas.

Además con un bailaor, que no es tan habitual en el Central.

Vamos a ver cómo nos lo montamos,porque el espacio es reducido, sí. El bailaor que viene es de los que pueden brillar mucho en un escenario grande, pero en un chiquito también se apaña muy bien porque además, para mí es también un percusionista. Va a zapatear bien duro en el metro cuadrado que le dejemos.

Después vendrá el trío de jazz...

Y luego la Spanish Brass, un quinteto de metales español fantástico. Me contactaron hace unos tres años para pedirme que escribiera un concierto para ellos, cosa que me motivó muchísimo. Así escribí este concierto para metales, percusión flamenca y piano, que vamos a estrenar en Madrid en el Central. Es algo muy especial y particular, y después terminaré con mi New Quartet, en el que me acompañan músicos jovencísimos. En definitiva, voy a reunir todas las músicas que he tocado en estos cuarenta años, en un mes de conciertos.

¿Alguna vez se ha planteado un reto como este?

Desde que murió Tete Montoliú, el Central me ha propuesto muchas veces tocar un mes entero, pero siempre decía que no, me daba reparo. Pero ahora que se cumplen 40 años de millegada a Madrid con el grupo Cai, sí me ha parecido que era el momento. Nunca he tocado tantos días seguidos, ¡me estoy cuidando mucho!

¿Cuarenta años sobre los escenarios pesan?

Al contrario. Los escenarios me han hecho ser quien soy, y ojalá pueda cumpliar cincuenta, sesenta, setenta...

Datos útiles

Café Central. Plaza del Ángel, 10.

Hasta el 9 de septiembre. Todos los días a las 21h.

Entrada general 20 € Entrada reducida 15 €

www.cafecentralmadrid.com