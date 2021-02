Cerco a los rebeldes en el transporte público: el 98% son multados por ir sin mascarilla De los 10 incidentes registrados cada día por Metro, al menos uno requiere de presencia policial. En la EMT, 16 viajeros han sido obligados a bajar del autobús

«Pero que yo soy enfermera, que estoy harta de hacerme la prueba del covid, idiota». La persona que grita es una mujer de mediana edad, sin mascarilla y con un cigarro en la mano. El resto de usuarios de Metro que comparte vagón con la citada insurrecta no sale de su asombro. «Si fueras enfermera no irías fumando», replica una de las pasajeras. «¿Qué no iría fumando? Anda y vete a la mierda, amargada», contesta la aludida, en plena espiral de bochorno: «Por supuesto que estoy fumando, porque soy libre. Vosotros sois esclavos». Lejos de atender la lluvia de reproches, la viajera clava la mirada en su teléfono móvil hasta la llegada de dos agentes de paisano. Para entonces,