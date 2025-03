Los centros de salud de los barrios más contagiados: «Casi solo tratamos Covid. Estamos desbordados»

Un cartel a la entrada da fe de la presión con que trabajan a diario los profesionales del centro de salud de Buenos Aires, en el distrito de Puente de Vallecas . Solo el miércoles realizaron 97 pruebas PCR y 33 consultas por ... coronavirus, a la par que más de 800 de Medicina, Enfermería y Pediatría. No es si no uno de los puntos calientes de la capital y la región donde la incidencia del virus se ha disparado, un escenario que hace tiempo que atenaza a los sanitarios de Atención Primaria .

«Estamos desbordados, nosotros somos los rastreadores, recibimos más de 50 llamadas por turnos, los teléfonos están colapsados...», describe una de las enfermeras del centro vallecano, que prefiere mantener el anonimato. A primera hora y hasta bien entrado el mediodía, colas de personas se apuestan a las puertas del ambulatorio, que tiene 23.000 pacientes asignados, para pedir cita, consultas y diagnósticos. «Todos los días es igual, los lunes es peor. Hemos dejado de hacer Atención Primaria para ocuparnos del Covid », reconoce la misma sanitaria. El barrio de San Diego es precisamente una de las zonas básicas de salud con más papeletas para someterse a las restricciones que anunciará hoy el Gobierno madrileño.

El centro de salud de San Cristóbal, en el distrito de Villaverde , es otro de los focos con mayor incidencia del patógeno. «Esto es un horror, es desbordante, estamos agotados, no podemos más», lamenta Carmen, junto a la mesa que atiende una de las dos hileras formadas en la entrada; una, para Covid, la otra, para todo lo demás. «La mayoría vienen por Covid, son familias enteras» , asegura, y señala a una madre que sale con sus hijos, al tiempo que otra entra con los suyos a hacerse la misma prueba.

Mientras los sanitarios no dan abasto, los pacientes tienen que soportar esperas para ser atendidos. «Ayer estuve tres horas llamando y nada , así que tuve que venir a pedir cita. Hemos estado en contacto con una amiga que es positivo. Hoy les harán la prueba PCR a mis hijos y mañana a mí», cuenta Carolina, una joven ecuatoriana, junto a sus pequeños, entre la decena de personas que esperan su turno frente al centro de San Cristóbal.

Patricia vive en el colindante distrito de Usera , otro punto rojo, y sufre dolor de cabeza y en las articulaciones, mientras aguarda pacientemente en la entrada del centro de salud de Las Calesas. Madre de una adolescente y una niña de 8 meses, ella y su hija mayor padecen síntomas después de que una amiga suya los presentara primero. «A mi amiga le han dicho que le darán los resultados en doce días . No sé si ahora me harán la prueba o tendré que pedir cita», dice, resignada.

Pese a estos problemas, los datos de la Comunidad de Madrid reflejan que ayer solo había 26 centros con incidencias (horarios diferentes, cierre durante la tarde), del total de 266 centros de salud y 163 consultorios de la región, y apenas ocho ambulatorios cerrados. Una inactividad que afecta al 0,1 por ciento de la población.

Insultos y amenazas

La tensión a la que están sometidos los sanitarios también afecta a los pacientes que, en varias ocasiones, se enfrentan con los profesionales. «Hoy me toca triaje, que es la parte mas ingrata. La gente se pone violenta , porque este es un barrio... No tenemos seguridad», describe Carmen, en el centro de San Cristóbal. En Puente de Vallecas se producen escenas similares. «Recibimos insultos y amenazas porque no consiguen cita, incluso hemos llamado a la Policía», describe una enfermera, en el centro de salud de Buenos Aires.

La pandemia ha puesto en evidencia el déficit de personal que arrastra la Atención Primaria desde hace tiempo y que ahora se agrava con las bajas entre los sanitarios y el periodo de vacaciones. «Profesionales que faltan: 13», reza el cartel a la entrada del centro de Buenos Aires. «En el turno de mañana solo tenemos un médico para atender a decenas de personas», lamenta una enfermera. «Hemos duplicado nuestro trabajo, mientras las plantillas llevan años mermadas y tenemos las mismas líneas telefónicas para atender a los pacientes», cuenta, no muy lejos de allí, Carmen, trabajadora en el centro de salud de Martínez de la Riva.

Más contrataciones

El problema viene de largo. Según calcula la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), la Atención Primaria requiere de 600 médicos de familia y más de 150 pediatras para engrosar sus plantillas. «Aunque se habla mucho de las zonas con mayor densidad de población, toda la Atención Primaria está mal», aseguran desde la asociación, que ha convocado una huelga para el próximo 22 de septiembre mientras el Gobierno madrileño «no hace nada».

El viernes pasado, no obstante, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , anunció que destinará 80 millones de euros a reforzar la Atención Primaria . El plan, a tres años, prevé aumentar las contrataciones y mejorar las condiciones laborales. Está por ver si el presupuesto llegará a tiempo para atajar la crisis sanitaria.