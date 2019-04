Un asalto de película al Banco de España paraliza el centro de Madrid El rodaje de «Way Down» corta las calles adyacentes a la Cibeles y provoca el malestar de vecinos y turistas que no pueden transitar por ellas

Coches del ejército, tanques, unidades de Policía Nacional y Municipal... El centro de Madrid vive hoy asalto de película al Banco de España. El rodaje del nuevo film de Jaume Balagueró, «Way Down» ha obligado a cortar, desde las 12.00 horas, todas las vías que se encuentran en el perímetro delimitado por la calle de Prim, Plaza de Colón, Marqués de Duero, Alfonso XI, Ruiz Alarcón, glorieta de Neptuno, Zorrilla, Los Madrazo, Alcalá (desde la confluencia con la Gran Vía hasta la Puerta de Alcalá), parte inferior de la Gran Vía y Barquillo.

En la cinta, coesrita por Rafa Martínez, Borja Sanataolalla y Andrés Koppel, y protagonizada por Freddie Highmore (The Good Doctor), Thom Laybrick, un joven ingeniero británico debe asaltar el Banco de España, burlar todas las medidas de seguridad y hacerse con el motín de la cámara acorazada. Tan solo tiene 10 días para organizar un plan y conseguirlo. ¿La ocasión perfecta para llevarlo a cabo? Aprovechar que el resto de la sociedad está inmersa en la celebración del Mundial del fútbol, que ha conquistado la Selección Española. Podrá pasar desapercibido entre miles de personas que corean los nombres de los deportistas y celebran el trofeo futbolístico, tal y como en realidad sucedió hace 9 años.

Perímetro en el que se está rodando la película, cerrado al tráfico

Todos los vehículos oficiales, tanto militares como de Policía y ambulancias, están siendo conducidos por figurantes.

El cierre –tanto al tráfico rodado como a los viandantes– de las calles adyacentes a la Cibeles ha provocado el malestar y las quejas de muchas personas, que no saben cómo llegar a su destino o bien que no quieren realizar todo el rodeo al que hoy están obligados. Las mismas críticas se escuchan por parte de los comerciantes y encargados de los negocios que se encuentran en la céntrica área, que hoy no pueden recibir clientela.

Se prevé que la retirada del material y la reapertura al tráfico sea a las 08.00 horas.

Líneas de la EMT

Para poder llevar a cabo el rodaje, un total de 47 líneas de la EMT verán modificado su recorrido en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de abril debido al rodaje. Según ha informado la EMT en un comunicado, las líneas diurnas que deben de modificar su recorrido son la 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, Exprés Aeropuerto, Servicio Especial por el cierre parcial de la línea 2 de Metro. Asimismo, se verán afectadas todas las nocturnas, excepto la N28 a Aravaca.

Bienvenidos a la cuenta oficial de #WayDown la próxima película de @jbalaguero Hoy, segundo día de rodaje, una jornada muy especial en el centro de Madrid. Más info en #WayDownCibeles y en nuestras redes sociales💥🎬 pic.twitter.com/j12mF2cU74 — Way Down (@waydownmovie) 14 de abril de 2019

El Servicio Especial por el cierre parcial de la línea 2 de Metro tampoco está disponible.