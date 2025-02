Cenicientos: la alcaldesa amenaza a la edil que la denunció con expropiarle más terrenos

Las represalias de la alcaldesa socialista de Cenicientos (1.900 habitantes), Natalia Núñez, contra la edil independiente de Compromiso por Cenicientos, Pilar de Juan, que –junto con Jesús Ramos– se ha querellado contra la regidora por «malversación y prevaricación», pueden continuar. La amenaza ... la lanzó Núñez en el pleno celebrado el miércoles, en el que se aprobó la expropiación de 179 metros cuadrados de una pequeña parcela de Pilar de Juan , para la construcción del acceso al yacimiento arqueológico de Piedra Escrita.

Cuando se debatía este punto del orden del día, la alcaldesa se dirigió a Pilar de Juan sacando pecho por su valentía a la hora de expropiar esta superficie, con nuevas amenazas sobre lo que puede suceder en el futuro. En su intervención, a la que ha tenido acceso ABC, Natalia Núñez, ante la queja de la concejala, le increpa: «Un servidor público lo que hace es ayudar a su ayuntamiento, a sus vecinos, a que todo el mundo pueda entrar en esa finca y no impedir durante tres años esto. Lo que tú no contabas es que yo iba a tener los cojones suficientes para defender los intereses de este pueblo». En este momento, la edil Pilar de Juan le pidió «un poquito de respeto ».

Después de esta afirmación, en un tono altivo , le lanza la amenaza: «Te voy a decir una cosa, ¿ves este proyecto que se ha anunciado, le ves, no?, el problema del alcantarillado de los hoteles, que afortunadamente ahora tenemos dinero para hacerlo. Reza porque no te toque, porque esta va a ser la segunda». Pilar de Juan le replicó que se sentía «amenazada» . Pero la alcaldesa siguió: «Voy a llegar a un acuerdo con cualquier persona de tu familia que le toque esa finca, por el bien de todo el mundo, menos contigo, porque el problema eres tú, eres el único problema que tiene este ayuntamiento. Y te voy a decir más, todo eso que tú dices que se me está investigando, a mi todavía no me ha llamado ningún juez porque esto del Tribunal de Cuentas es un procedimiento administrativo. La denuncia la pusiste tú, te fuiste al fiscal de Móstoles con la supuesta presentación de unos reparos que había hecho Enrique y el fiscal de Móstoles dijo que no había indicio de delitos y lo derivó él al Tribunal de Cuentas, para que todo el mundo se entere. El Tribunal de Cuentas no solo ha investigado 2026 y 2017 como tú pedías, sino que me ha pedido documentación de 2018 y 2019».

Polémica con las actas

La expropiación «forzosa y urgente» aprobada por la mayoría absoluta de cinco concejales del PSOE, frente a los dos de Compromisos por Cenicientos, se refiere a un terrenos para la construcción «de una pasarela peatonal sobre el cauce del arroyo de Los Molinillos » que da acceso al yacimiento arqueológico de Piedra Escrita. Esta expropiación será recurrida.

Por otra parte, en esta polémica sesión plenaria, la mayoría socialista aprobó las actas de los ocho plenos celebrados en 2021, sin admitir ni una de las modificaciones planteadas por la oposición, según Jesús Ramos. Los borradores le fueron entregados el viernes 24 para el pleno del miércoles 29, un plazo muy ajustado para poder visualizar todos los plenos. «Leímos las alegaciones para que al menos figuren en el acta de este pleno y así salvamos el rechazo» , señala Ramos.