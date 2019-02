Carmena, a IU: «Los que quieran un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid» Sobre el edil y dirigente IU, Carlos Sánchez-Mato, la alcaldesa reconoce que tienen una «falta de sintonía», lo que incluso motivó su cese como delegado de Economía

EFE

@ABC_Madrid Madrid Actualizado: 05/02/2019 16:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que aquellos que «quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar» el Ayuntamiento de capital y advierte a Izquierda Unida de que no va a aceptar el «reto» de paralizar la Operación Chamartín como condición para integrarse en una candidatura unitaria que aglutine los partidos de izquierda.

En una entrevista con EFE, Carmena asegura que es «tremendo que de nuevo la izquierda no quiera más que la paralización» y que se «rompa» con algo de lo que ella está «súper orgullosa», que es haber conseguido desatascar Madrid Nuevo Norte (el nuevo proyecto pactado por el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y la promotora Distrito Castellana Norte para el desarrollo urbanístico del entorno de la estación de Chamartín).

«De ninguna manera vamos a aceptar esta especie de reto que no tiene ningún sentido», responde la alcaldesa al ser preguntada por la exigencias de IU de que se paralice Madrid Nuevo Norte. Carmena defiende que una «ciudad grande y moderna» como Madrid tiene que apostar por la colaboración público-privada, por lo que reclama a los partidos de izquierda que sean «amplios de mente».

«Tiene que haber colaboración público privada y no importa, claro que sí, que en un momento determinado hay que llegar a acuerdos con entidades privadas, faltaría más. Los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar Madrid desde mi punto de vista», agrega. En este sentido, recuerda las críticas que desde la izquierda recibieron proyectos del alcalde del PP Alberto Ruiz-Gallardón y sobre lo que, según ella, «después alguien tendría que haber dicho: 'Nos hemos equivocado'».

La regidora explica que, hace cuatro años, cuando se estaba formando Ahora Madrid, le preguntaron por Madrid Río: «Dije que es un proyecto precioso. La gente se quedó sorprendida. ¡Pero si lo ha hecho Ruiz-Gallardón! ¿Y qué importa?. Ha sido precioso, Madrid Río es algo estupendo».

En cuanto al concejal de los distrito de Vicálvaro Latina y dirigente IU, Carlos Sánchez-Mato, la alcaldesa reconoce que tienen una «falta de sintonía», lo que incluso motivó su cese como delegado del Área de Hacienda del Consistorio. «He procurado que tuviera los menores desgastes personales para él y que lo aceptara lo mejor posible, pero había una falta enorme de coincidencia en el proyecto», añade.

Según Carmena, Sánchez-Mato mantenía una línea de «confrontación política por la confrontación política» con el entonces ministro del PP de Hacienda, Cristóbal Montoro y «no por el bien del desarrollo del Ayuntamiento». A juicio de la regidora, en este caso, «había que llegar a un acuerdo» con el Ministerio de Hacienda, ya que era «importante» continuar adelante para demostrar que se puede cumplir la regla de gasto y, al mismo tiempo, «cumplir los objetivos políticos, sin necesidad vulnerar la ley».

La alcaldesa apunta que tanto con Sánchez-Mato como con algunos ediles de la corriente Anticapitalistas de Podemos, como la concejal de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, «en estos últimos momentos» de la legislatura están «pactando la disidencia», porque «evidentemente hay una profunda disidencia».

Para ella, es «lógico» que estos concejales intenten concurrir a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo con una candidatura propia al margen de la de Más Madrid que ella liderará, puesto que entiende que se hayan sentido «incómodos». «Se habían establecido unas diferencias que hacían imposible que en una nueva legislatura estuviéramos juntos, muy grandes diferencias muy relacionadas con esa postura de entender unos objetivos políticos y no unos objetivos municipales; unos objetivos políticos por encima del bien de la ciudad», apostilla.

Sin embargo, la alcaldesa asegura que con el edil de IU Mauricio Valiente, su tercer teniente de alcalde, ha trabajado «muy bien» en esta legislatura. «Coincidimos en que él también tiene una profesión de jurista, él es abogado», pone en valor Carmena, que, aunque está «delineando» su candidatura, dice que «en líneas generales» sí le gustaría que Mauricio Valiente forme parte de su lista. «Claro que sí, ¿por qué no?», se pregunta.

La alcaldesa también se refiere al exdiputado de Podemos Íñigo Errejón como una «persona fantástica» al que, según dice a EFE, preferiría como presidente madrileño antes que al socialista Ángel Gabilondo. «Si estamos trabajando juntos es porque creemos que esa debe ser la alternativa, pero eso no quita para que también valore mucho a Ángel Gabilondo, aunque mi chico sea Íñigo Errejón», responde la alcaldesa sobre el exdiputado de Podemos que concurrirá a las autonómicas con la plataforma Más Madrid.