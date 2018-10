Carmena prevé eliminar carriles al tráfico en el Paseo del Prado El Ayuntamiento anuncia que estas actuaciones se llevarán a cabo en una potencial próxima legislatura y que atiende al proyecto de que la Unesco declare este eje Patrimonio Mundial

Tatiana G. Rivas

El miércoles el Ayuntamiento anunció, mediante nota de prensa, que suprimía un carril del lateral del paseo de Recoletos desde la calle Prim hasta Cibeles. Ya no se puede acceder a él porque ya se han instalado las vallas. La medida se extenderá a la esquina de la rotonda, y continuará por Alcalá hasta la calle Barquillo. Esta decisión de entregar más espacio al peatón más allá de Madrid Central no termina ahí. De cara a una posible próxima legislatura, la nueva plataforma de Manuela Carmena continuaría ampliando aceras en el paseo del Prado, como ha confirmado este jueves el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. En los siete meses que quedan de mandato, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, no hay tiempo para nuevas sorpresas.

«Estamos trabajando en un proyecto de mejora y ampliación de las aceras del paso del Prado para reforzar la apuesta del Ayuntamiento para que se declare lugar de valor paisajístico y valor urbano por parte de la Unesco. En la construcción de ese proyecto se pueden tomar medidas de urbanismo táctico que nos permitan evaluar in situ cómo funcionaría este eje y las entradas a Madrid desde esta vía en base a esas actuaciones futuras». Dicho de otro modo, que se probará a cortar carriles al tráfico de forma experimental. Pero ha matizado: «No quiere decir que de aquí a las elecciones vayamos a realizar ninguna medida más como las que habéis visto». El carril más estrecho con el que cuenta el paseo del Prado es el del lateral de bajada, en dirección a Atocha.

El Ayuntamiento está trabajando en un proyecto de remodelación de aceras en el Paseo del Prado para elevar el lugar a Patrimonio Cultural y Paisaje Cultural de la Unesco junto a la Unesco, pero la supresión de Recoletos y Alcalá atiende a una medida disuasoria del vehículo rodado en las lindes de Madrid Central. Sobre esta acción, que ha contado con las críticas en bloque de toda la oposición, no se han proporcionado datos sobre el impacto en el tráfico en la zona. Según Calvo, es un «fenómeno» difícil de evaluar.

«Sabemos que se producen efectos de disuasión y evaporación del tráfico. Lo vimos con actuaciones puntuales de la Gran Vía. Esperábamos que por los bulevares fuera un volumen de coches respecto del real era claramente superior. Seguiremos implantando medidas de urbanismo táctica en la medida que tenemos que evaluar determinadas actuaciones con procedimientos empíricos y no teóricos», ha zanjado.