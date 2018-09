Carmena se presentará a la reelección como alcaldesa con una plataforma «con los mejores» La regidora madrileña ha anunciado este lunes oficialmente que irá como cabeza de cartel con un equipo de máxima confianza

Manuela Carmena ha anunciado oficialmente que volverá a presentarse como candidata a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2019. «Estoy dispuesta a ser de nuevo la candidata», ha afirmado ante una sala de prensa repleta de periodistas y medios gráficos. La exjueza ha confirmado la noticia que desde el fin de semana se ha adelantado: será la capitana de unas listas libres del paraguas de un partido único y ella será la que escoja a su equipo de confianza. Carmena quiere revolucionar los comicios con una propuesta que ya ha puesto sobre la mesa al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su idea es encabezar una plataforma de personas, no de partidos, donde pueda formar un equipo «con los mejores». En dicha formación, para la que aún no hay un nombre estipulado, «habrá sitio para todas las personas. Es a nivel personal, no es una estructura».

Gran parte de su equipo ha estado presente en el anuncio: el delegado de Transparencia Pablo Soto, el tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente, la concejal de Carabanchel y Chamberí Esther Gómez, la concejal de Barajas y San Blas Marta Gómez, la delegada de Equidad Marta Higueras, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo, el concejal de Vicálvaro y Latina, Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía y Centro, Jorge García Castaño, el delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, la concejal de Ciudad Lineal, Yolanda Rodríguez, el coordinador de la alcaldía, Luis Cueto... Aunque más significativas han sido las ausencias. En el caso de Rita Maestre la falta era justificada: está de permiso tras su boda.

La alcaldesa ha admitido que el anuncio se ha precipitado porque quería haberlo anunciado en el debate sobre el Estado de la Ciudad. También ha reconocido que ha sido «el cariño» de sus concejales y de la gente lo que le ha convencido para repetir. «Siempre he dicho que un periodo electoral era suficiente, pero he cambiado de opinión. Soy un poco floja para esto de los cariños, los concejales me han convencido», ha expresado.

La filtración que adelantaba la noticia de su reelección obligó ayer a adelantar la reunión que había concertado con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aunque le quiso quitar importancia al contenido de la misma. «La reunión con Pablo Iglesias fue de pura deferencia. También he tenido una conversación telefónica con el presidente Pedro Sánchez», ha indicado al tiempo que ha querido marcar una línea divisoria entre el momento actual y el periodo electoral.

Hasta tres veces ha querido remarcar esa frontera, para evitar matizar cómo será esa plataforma que sustituirá a Ahora Madrid. «No vamos a hablar de elecciones. No estamos en campaña. Yo no soy la candidata a nada. Soy la alcaldesa. En periodo electoral hablaremos de cómo va a ser la candidatura», ha zanjado.