Carmena presenta su partido desde la cocina de su chalé Más Madrid, la nueva plataforma independiente de la exjuez, despega desde el cuartel general de las magdalenas de la alcaldesa madrileña

Desde la cocina de su chalé de Conde de Orgaz, Manuela Carmena ha encendido los fogones para cocer a toda mecha su nuevo partido político con el objetivo de volver a ser alcaldesa. De no conseguir el respaldo en las urnas el 26 de mayo, la exjuez dejará huérfano a su electorado. Queda advertido. El sillón de Cibeles le ha cambiado sus principios en tres años y medio. Si en 2015 abandonar la política por quedar arrinconado en la oposición era una forma de «torcer la democracia», en 2018 está justificado para poder acabar su proyecto de gobierno.

Más Madrid, la nueva plataforma de izquierda progresista que presume de independencia política, ha despegado entre azulejos blancos, un microondas añejo y una anárquica encimera que acumulaba tablas de cortar, bandejas, un rodillo pastelero y una lámpara para una sala de estar: la imagen del humilde cuartel general de sus magdalenas. Carmena necesita recabar apoyos y dinero, a modo de financiaciones particulares, una especie de «crowdfunding» para concurrir a las elecciones de 2019 y revalidar su cargo.

En su vídeo de tres minutos y medio revela con su patentada sonrisa que le costó decidirse a continuar. «No porque no me guste el trabajo del Ayuntamiento, que os aseguro es verdaderamente apasionante, pero algunas veces he soñado tener mucho más tiempo para mí». Alude a la «responsabilidad» que le llevó a inclinar la balanza a poder repetir otros cuatro años custodiando el bastón de mando de la ciudad: «Por encima de todo está la responsabilidad. Tengo muy claro que Madrid está mejor. Madrid está muy vivo. Creo que hemos gobernado bien y hemos hecho algo que merece la pena, y cuando hay un proyecto no sólo hay que diseñarlo y comenzarlo, sino también acabarlo».