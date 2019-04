Carmena llama a no bajar la guardia tras los resultados del 28-A Más Madrid pide mayor movilización, ya que la suma de PP, Cs y Vox impediría revalidar la alcaldía

Seguir Marta R. Domingo @MartaRDomingo Madrid Actualizado: 30/04/2019 00:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 28-A dibujó una capital teñida de rojo, pero los resultados electorales no son concluyentes para resolver el enigma del 26-M. A pesar de la euforia en Ferraz, los dos bloques enfrentados en el Ayuntamiento de Madrid siguen divididos por una diferencia muy reducida. Por ello, en Más Madrid no respirarán tranquilos hasta que llegue la cita municipal. En la formación de Manuela Carmena llaman a no «bajar la guardia» y piden «movilizar» al electorado para mantener la participación necesaria para inclinar la balanza en favor de la izquierda.

Aunque las encuestas apuntan a que la exjuez podría lograr ser la lista más votada, los comicios generales esbozaron este domingo un escenario en el que PP, Ciudadanos y Vox sumarían casi 200.000 apoyos más que la suma de Más Madrid y PSOE, por lo que Carmena no podría revalidar la alcaldía. «Ha ganado la alternativa que no es bronca, es de progreso», destacó ayer la alcaldesa, que considera que es «muy positivo» que se haya logrado una «mayoría progresista» que da «la espalda» a una forma de entender la política, a su juicio «equivocada».

Concejales de su equipo de gobierno, sin embargo, fueron más cautos: «Ellos (por Vox) lo tienen claro, ahora viene a por Carmena. No bajemos la guardia, hay que movilizar mucho el 26 de mayo», afirmaba el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño. Lo cierto es que, aunque Carmena no concurra con Unidas Podemos en las urnas, el partido de Iglesias no logró imponerse en ningún distrito de la capital. Y en Más Madrid son conscientes de que la situación actual es similar a la de 2015, por lo que revalidar su fuerza en bastiones del sur, será clave para alcanzar la victoria.

En el PP, por su parte, pese al bache en las elecciones generales, hablaban de que en Madrid se obtuvo «un buen resultado entre comillas». De los 995.995 votos que logró el bloque de derechas, 389.046 pertenecerían a votantes del PP. Su candidato a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, reconoció que se produjo una fragmentación del centro derecha y que en Madrid no se alcanzó el resultado esperado, puesto que solo fueron líderes en seis de los 18 distritos donde dominaron en 2015. «El centro derecha suma holgadamente en la capital y el PP lidera ese bloque. Es importante que esto no vuelva a pasar y que el centro derecha gobierne en Madrid», insistió Almeida.

Sin embargo, la candidata de Cs, Begoña Villacís, apostó por que el 26-M habrá «un sorpasso» al PP. «Cada vez que hay elecciones, mejoramos los resultados y somos la alternativa al populismo», vaticinó. Pero el nudo en el estómago seguirá hasta el final de la campaña.