Carmena gastó 200.000 euros en un plan contra la soledad con solo 43 participantes

El ex delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, pasea por el centro de Madrid con la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena

Convertir Madrid en la «Ciudad de los Cuidados» fue uno de los objetivos claves que se marcó Manuela Carmena durante su mandato. Bajo esta premisa, el año pasado puso en marcha un plan para la prevención de la «soledad no deseada» . Regado con un presupuesto de casi 200.00 euros anuales , este proyecto piloto aspiraba a ayudar de forma directa a un total de 20.000 personas de los barrios de Almenara (Tetuán) y Trafalgar (Chamberí) . Sin embargo, el balance de 2018, al que tuvo acceso ABC, arroja resultados irrisorios: sólo iniciaron el itinerario de atención 43 personas, de las que únicamente 7 terminaron el programa.

Fue el propio delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, quien el día de la presentación del programa, en septiembre de 2017, vaticinó que la medida ayudaría de manera directa a 9.036 personas en Tetuán y 8.179 en Chamberí. Pero tras un año de trabajo, ninguno de los indicadores se acerca si quiera al centenar de implicados y beneficiados.

Se contactó con 79 potenciales usuarios (74 en Almenara y 32 en Trafalgar), pero únicamente 56 fueron atendidos (28 en cada barrio). De ellos, llegaron a iniciar el programa 24 en Almenara y 19 en Trafalgar. Tan sólo cinco y dos de estas personas, respectivamente, concluyeron el itinerario de acompañamiento, según la propia memoria publicada por Madrid Salud.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto también era «crear redes de apoyo vecinal», para ello se contactó con residentes, farmacias y establecimientos de ambos barrios. De nuevo, el trabajo de campo dejó mucho que desear. De las 183 personas interesadas en participar, sólo se implicaron en el proyecto 23 vecinos de cada barrio. Asimismo, de los 499 comercios contactados, sólo 16 en Almenara y 23 en Trafalgar se sumaron al plan. En cuanto a otro punto clave, las farmacias, únicamente dos en Almenara y 8 en Trafalgar, prestaron su colaboración.

Entidad beneficiada

Se da la circunstancia de que la entidad a la que fue otorgado el contrato de dos años es Tangente , una cooperativa afín a Ahora Madrid que engloba 14 empresas sociales sin ánimo de lucro. A finales de 2018, cuando el PP aún estaba en la oposición, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la «red clientelar» del Gobierno de Carmena. Según sus cálculos, se habían entregado «a dedo» casi 17 millones de euros mediante subvenciones nominativas a marcas y cooperativas afines al equipo de Manuela Carmena . Entre las entidades denunciadas estaba este grupo, que para este cometido se embolsará un total de 394.862 euros cuando acabe este año.

El contrato firmado seguirá vigente hasta final de 2019, según confirmaron a este diario desde el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. No obstante, el Ayuntamiento trabaja ya en el diseño e implantación de un nuevo proyecto enfocado sólo en los mayores, que son el colectivo más vulnerable, y que se pondrá en marcha a finales de 2020. Según detalló el nuevo delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte ( Ciudadanos ), el plan se basará en tres líneas principales. «El nuevo plan exige destinar más recursos, pero también se mirarán los resultados. El anterior equipo de gobierno no se tomó en serio el problema de la soledad no deseada», indicaron a ABC desde la concejalía de Aniorte, que recuerda que 12.000 personas mayores de 65 años comenzaron a vivir solas en el último año y muchas de ellas necesitan una asistencia real.

También se tomarán medidas que no impliquen un gran presupuesto, con una coordinación de todos los empleados municipales que tienen contacto con los mayores solos. Por ejemplo, se pretende que los profesionales de teleasistencia compartan datos y si detectan casos de soledad no deseada, puedan activar un protocolo concreto de inmediato.