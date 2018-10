Carmen Lomana quiere ser alcaldesa de Madrid: «Okupas ni uno» La televisiva opina que Carmena es una «señora capaz de saltarse la ley a la torera y una inconsciente»

S. L.

A Manuela Carmena le ha salido una rival de cara a las próximas elecciones municipales. La televisiva Carmen Lomana quiere presentarse a la alcaldía. «A mí me gusta la política, siempre estoy informada y leo los periódicos», dice Lomana en una entrevista para COPE.

Lomana tienen claro qué hará si llega a la alcaldía en un futuro. ¿Lo primero? Terminar con la okupación. «Hay zonas como Usera, Entrevías o Puente de Vallecas, incluso Lavapiés, que están llenas de pisos de okupas y narcotraficantes, de gente que no sabe comportarse ni vivir entre ciudadanos. Okupas ni uno, para eso está la Policía, para desalojar», afirma tajante Lomana. Su fin es dar servicio a los ciudadanos durante unos años. «Sé que es algo muy complicado y que me iba a dejar la piel. Pero en política, la satisfacción está en poder hacer que los ciudadanos sean más felices y se sientan orgullosos de nuestra ciudad», prosigue Lomana: «Nunca se había visto que tuviesen que entrar en Lavapiés a desinfectar el barrio de chinches, piojos y ratas».

Todavía no tiene claro con qué partido se presentará, pero sí sabe que será una plataforma de centro-derecha, pero «donde habría cabida a personas del PSOE». «No soy dogmática, si alguien está dispuesto a colaborar con Madrid y con nuestro país en general, yo no tengo ningún prejuicio. Lo único que no aguanto es a los sectarios», explica Carmen Lomana, sobre la diversidad de perfiles que podría haber en su plataforma. Sí tiene claro que no será con VOX, partido con el que se presentó al Senado: «Fue una gran equivocación por mi parte, porque me asociaron a ese partido sin pertenecer a él».

Carmen Lomana aprovecha su entrevista para lanzarle también un dardo envenenado, indirectamente, a Carmena. «No me quiero meter con nadie, pero hay una política municipal que en vez de favorecer a los ciudadanos parece que va en contra», opina sobre el gobierno. Preguntada por si formaría equipo con la actual regidora, su respuesta es tajante: «No. Con todo mi respeto para la señora Carmena, estamos en las antípodas de la ideología». A Carmena la define como «una inconsciente y una señora que es capaz de saltarse la ley a la torera», afirma Lomana con respecto a la política de recibir y acoger inmigrantes en la capital.