Cantar bingo en tiempos de Covid-19: «Entre un 3 y un 6% de nuestra clientela ha fallecido» ABC recorre las salas más veteranas de la capital que han visto reducida su facturación a la mitad por el coronavirus

Teresa Rodríguez Actualizado: 28/02/2021 01:11h

Para Antonia –nombre ficticio–, una de las tantas mujeres mayores que viven en soledad, el bingo no es solo un pasatiempos, sino más bien un refugio donde sentirse acompañada, evadida en cierto modo de la realidad. Ella no tiene problema en confesar que acude todas las tardes a su sala de confianza desde hace 20 años, aunque desde la llegada del coronavirus ha cambiado el modo en el que disfruta con la salida de los números. «Me gusta venir aquí porque en casa me siento sola y esto es divertido. Antes de la pandemia venía con mis amigas pero ahora vengo sola», comenta sin perder de vista la tira de cartón que garabatea. Desprende un aura profesional.