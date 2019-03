La candidata de Podemos por Ávila se fotografió en el pozo al que tiró a su presunto violador tras matarlo Pilar Baeza y su novio concedieron una entrevista a Interviú antes de entregarse en la que reconocieron la autoría del crimen

«Quería que sintiera lo mismo que Pilar el día que le puso la pistola en la cabeza». Así comienza Manuel García, el novio de Pilar Baeza, el relato sobre el asesinato del presunto violador de la ahora candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila. Dos meses después de matar a Manuel López, panadero de 24 años y residente en Leganés, y abandonar su cadáver en un pozo del municipio de Villanueva de Perales, Pilar Baeza y su novio de entonces concedieron una entrevista a la revista Interviú en la que relataron el cruel crimen, aunque muchas de sus afirmaciones en la sentencia en la que los condenaron a 30 años de prisión se consideran falsas.

La desfachatez de la alcaldable y su pareja superó todos los límites el 9 de diciembre de 1985. Fueron capaces, solo por dejar plasmada en prensa su versión de los hechos, de llevar a los periodistas hasta el pozo al que habían arrojado el cadáver y fotografiarse al lado del mismo. Las imágenes, captadas por Fernando Abizanda, muestran a una joven Baeza –tenía en ese momento 23 años– completamente seria agarrando del brazo a Manuel García, conocido entre sus amigos como «Lolo», a menos de un metro de donde el cadáver de Manuél López estuvo enterrado durante tres meses.

El relato del «crimen pasional narrado en primera persona por el propio asesino», tal y como recoge la revista Interviú, se titula « Mató al violador de su novia». Lo cierto es que en la sentencia no se consiera probado que la alcaldable fuera violada. Ella y su pareja siempre mantuvieron esa versión. Además, añadieron que tras la violación «a punta de pistola» Baeza se quedó embarazada y fueron a abortar a Portugal. Este extremo tampoco está probado. No consta ninguna denuncia de la época de agresión sexual por su parte.

Baeza y «Lolo» planearon el asesinato, tal y como asegura la sentencia, aunque ellos se cansaron de repetir que no. «Lolo» salió de fiesta con la víctima la misma noche en la que le dio muerte. «Durante toda la noche me estuvo hablando de mi novia, que si estaba muy buena, que si él fuera su novio le haría esto y lo otro», cuenta el asesino en su relato. «Cuando volvíamos hacia Madrid no pude contenerme más y le dije que si tenía cojones se bajara del coche», puede leerse en el reportaje de la revista. Entonces, según «Lolo», Manuel comenzó a insultarle. «Disparé y cayó al suelo y se levantó. Ya no sabía lo que hacía y volví a disparar cuando salió corriendo hacia la carretera». Al novio de la alcaldable se le olvidó ese día contar que no fueron dos los disparos que le dio, sino cuatro, y el último de ellos en la cabeza para rematarlo. Asimismo, dice bajo la atenta mirada de Baeza que él y un amigo cogieron el cadáver y lo tiraron al pozo donde más tarde se fotografiaron para la publicación. «Después empezamos a tirar piedras y escombros que había por allí».

«Lolo» no se arrepintió por lo que había hecho, al menos no durante los siguientes días al crimen. «Ya estás vengada», le dijo a Pilar. «Mi novia estaba vengada y yo me sentía como un hombre nuevo. Pero te juro que no era mi intencion matarlo, que aquello no estaba premeditado. Llavaba la escopeta porque quería darle una lección y porque le tenía miedo, como la mayoría de la gente que lo conocía en Leganés», contó el asesino a los periodistas.

Ambos se entregaron dos días después del reportaje con la certeza de que todo hicieron «por amor» y para lavar la «ofensa» que ambos sufrieron.