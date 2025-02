La cacerolada de Núñez de Balboa gana adeptos que exigen «libertad» y la dimisión de Sánchez

La calle Núñez de Balboa se ha convertido esta tarde, de nuevo y por cuarto día consecutivo, en el escenario de una protesta contra el confinamiento al que obliga el estado de alarma . Cerca de dos centenares de vecinos, ataviados con banderas de España, han hecho sonar sus cacerolas en plena calle, burlando así las medidas de distanciamiento social en vigor por el coronavirus (Covid-19). Convocados a través de las redes sociales, han tomado las aceras y la calzada –en la mayoría de casos sin respetar la distancia de seguridad de dos metros– para lanzar sus críticas a la gestión de la crisis que está llevando a cabo el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, al que han tildado de «chorizo». «¡Sánchez, vete ya!”, han coreado.

La escena ha tenido lugar en el madrileño distrito de Salamanca donde en los últimos días los vecinos no han dudado en desobedecer las restricciones de movilidad para exigir la dimisión de Pedro Sánchez . Al grito de «¡Gobierno asesino!» y «¡Libertad!», los congregados han cargado contra el confinamiento durante más de media hora, en lo que han definido como «derecho a manifestarse». «Indignados» por que no se haya autorizado ya el pase de Madrid a la Fase 1, las protestas en el exclusivo barrio madrileño vienen repitiéndose cada tarde desde el pasado domingo. Sobre estas manifestaciones el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que las caceroladas son una «forma pacífica de protesta inaugurada por Unidas Podemos». La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado también que «una protesta siempre será legítima cuando no contravenga la ley».

Al lugar de los hechos se ha trasladado un furgoneta de la Policía Municipal que no ha intervenido. Por el momento, se desconoce si los agentes han impuesto alguna sanción por las flagrantes burlas a las medidas de seguridad, para evitar nuevos contagios, que obliga el estado de alarma. La Policía Nacional disolvió la primera de las concentraciones, el pasado domingo, en la que alrededor de un centenar de personas estaba incumpliendo la distancia de seguridad. Trece de los congregados en esa misma calle de Núñez de Balboa fueron identificados y sancionados por no respetar las medidas de confinamiento.

