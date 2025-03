Los buzos rastrean el fondo del pantano mientras esperan a que el cuerpo de la niña emerja

Las 72 primeras horas de la desaparición de Clara, la niña de 9 años que cayó al pantano de San Juan , se cumplieron ayer a las seis y media de la tarde. A partir de entonces, se está trabajando en dos frentes: por un ... lado, que pasado ese tiempo, el cuerpo emerja por sí solo a la superficie; y, por otro, se sigue el rastreo bajo el agua por parte del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil . En el dispositivo, que se mantendrá al menos durante el fin de semana si el cuerpo no es antes hallado, trabajan alrededor de 70 efectivos. Las posibilidades de encontrar viva a la criatura son nulas. Su familia, muy numerosa y creyente, tiene bastante asumido el trágico final.

Luis Rincón, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, explicaba cómo se desarrolló ayer el dispositivo. Por la noche, se utilizaron los drones (hay cinco en la zona, pilotados por dos especialistas) por si emergía el cuerpo. Aprimera hora de la mañana, se comenzó a trabajar vía terrestre y a las nueve de manera subacuática.

Se ha ampliado aún más la zona de búsqueda. Si el primer día fueron 400 metros cuadrados, se dobló en la siguiente jornada a un radio de casi un kilómetro. «Es complicado porque encontrar el cuerpo de una persona es así. Las condiciones no son malas, ni tampoco el tiempo ni la visibilidad en superficie . No hay un exceso de corrientes. Pero, en tanto no emerja, las labores son dificultosas», explicó.

Perros especialistas

Los buzos prácticamente están tocando el fondo del pantano y utilizando sondas submarinas para detectar cualquier irregularidad que aporte una pista , pero todo está siendo sumamente costoso. La esperanza, por llamarlo de algún modo, es que pasadas esas 72 horas salga la niña a flote, pero ese plazo «es orientativo», explicaron a ABC fuentes del operativo.

Se sigue rastreando el punto señalado por la tía de la menor, que es la que pilotaba el pequeño barco desde el que cayó, pero mucho más allá también. La Guardia Civil, además, ha utilizado a tres perros (dos en la búsqueda por la orilla y uno en una de sus barcas), llamados Arsa, Zen y Blue.

Sobre la lámina de agua hay dos embarcaciones de Bomberos de la Comunidad y otra de la Cruz Roja, y en tierra, junto al cauce, equipos de Protección Civil y agentes forestales rastreando la zona a pie, por si el cuerpo es arrastrado a la orilla. Los trabajos acaban al caer la noche.

En cuanto al área recreativa, no se va a cerrar este fin de semana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa zona concreta tiene prohibido el baño , por lo que no suele estar muy concurrida. En todo caso, los barcos particulares de los vecinos de la urbanización privada Ciudad de San Ramón, que cuenta con su puerto deportivo. Las embarcaciones permanecen paradas en los pantanales y lógicamente no se puede surcar por la zona donde se está trabajando.

Es allí precisamente donde la familia de Clara tiene una casa. El martes estaba con sus tíos y primos en el pantano de San Juan cuando decidieron salir a navegar con un barco de 6 metros de eslora y una plataforma adosada a él de trás. En ella iban los críos cuando la pequeña se precipitó. Su tía, que iba a los mandos, se dio cuenta de que se había sumergido, pero no vio el momento exacto. Los padres acudieron a la Sierra en cuanto supieron lo ocurrido y todos reciben ayuda psicológica.