Brutal paliza machista con estrangulamiento, mordiscos y puñetazos a una mujer por no tener la cena hecha La Policía Nacional busca al autor de los hechos, un peligroso delincuente que la llevaba maltratando desde hacía tiempo

Una mujer ecuatoriana de 53 años ha sido víctima de una brutal agresión por parte de su pareja, al que la Policía Nacional está buscando por estos hechos, pero que además es un peligroso delincuente y que ha reincidido.

Los hechos se produjeron el 12 de febrero, en la avenida de la Albufera (Puente de Vallecas), cuando Luis Camilo A. C., de la misma nacionalidad y 50 años, llegó borracho a casa sobre las once de la noche. Entró en la cocina y comenzó a gritarle: «¡Hija de puta! ¿Por qué no cocinas? ¡No hay nada de cenar!» . Y la agarró por los pelos arrastrándola hasta la cama. Luz, la víctima, comenzó a chillar, pidiendo socorro, mientras Luis Camilo la golpeaba con múltiples puñetazos, la comenzó a estrangular y le mordió la cara incluso.

Una bestialidad que mantenía a la mujer sin poder respirar, hasta el punto de perder la capacidad de moverse. «¡Te lo suplico, no me pegues más!», rogaba ella. Entonces, él la soltó del cuello y ella le dijo que se iba al baño a asearse.

En la calle, en camisón y sin nada

Fue entonces cuando Luz aprovechó para coger su móvil y llamar a la Policía Nacional, pero él se percató y siguió dándole una terrible paliza, hasta que ella pudo escapar del piso, corriendo, en pijama, sin llaves, sin teléfono, sin dinero, sin lugar al que acudir, pues no tiene familia ni amigos en España.

La Policía llegó y se la encontró fuera del portal. «Él no ha podido salir porque se encintraba desnudo, está dentro de la casa», dijo ella. Añadió que esos malos tratos eran habituales y que teme por su vida, aunque nunca antes había denunciado. Y eso que la amenazaba constantemente de muerte si llamaba a la Policía o a los servicios sociales.

Condena por homicidio

Los agentes hicieron una requisa en las zonas comunes. Pidieron, a través de la sala del 091, instrucciones para actuar. Luz dio su pleno consentimiento para que los agentes entraran en la vivienda y recogieran sus enseres, siendo además la titular del contrato de alquiler. Los bomberos abrieron la puerta y pudo regresar a su casa.

Según relató más tarde, el albañil, además de alcohólico es cocainómano y que había cumplido una condena por homicidio recientemente . Tiene en total siete reseñas policiales, siendo las útlimas por infracción de la Ley de Extranjería, el 18 de noviembre de 2020, el 18 de mayo de 2021 y el 29 de julio de 2021.

Orden de protección por riesgo alto

Por todo ello, solicita una orden de protección y se la califica como una víctima de riesgo alto. Los agentes telefonean al encartado, sin éxito. Habida cuenta de ello, al acudir más tarde al piso y notar que no está Luis Camilo dentro, en esta ocasión los bomberos manipulan el bombín de la puerta del piso, Luz vuelve a él y queda la puerta cerrada.

La víctima deberá de llamar al 091 si el sujeto vuelve a acercarse a ella, y la Policía realiza batidas periódicas por la zona para evitar un nuevo ataque, que podría ser mortal.

Teléfono de ayuda contra la violencia machista: 016