Un brote de 21 mayores vacunados infectados en una residencia en San Blas deja siete ingresos hospitalarios Este contagio masivo coincide con el anuncio de la apertura de los centros de mayores, que llevan cerrados desde hace 15 meses, por la mejora epidemiológica y el avance de la vacunación

Un brote en la residencia de mayores Orpea San Blas de la capital se ha saldado con 21 usuarios que ya estaban vacunados infectados por coronavirus y siete de ellos han tenido que ser ingresados en el hospital Ramón y Cajal, ha explicado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa semanal para actualizar la evolución epidemiológica en la región.

Además, otros tres mayores fueron examinados en Urgencias y trasladados a un centro con casos positivos. Ante esta situación se ha activado el protocolo en el centro, aplicando todas las restricciones internas. Este brote, que se inició el pasado 30 de mayo, coincide con el anuncio de la apertura de los centros de mayores, que llevan cerrados desde hace 15 meses, por la mejora epidemiológica y el avance de la vacunación.

El viceconsejero ha reconocido que no está determinado todavía el origen del brote puesto que la mayoría de trabajadores han dado negativo en la prueba PCR, pero hay otros todavía pendientes de resultados: «No tenemos muy claro todavía el origen del brote, estamos estudiándolo. Lo que quiero destacar de este brote es que las vacunas son muy buenas pero no son 100% eficaces, la efectividad está en torno al 90-92%», ha manifestado.

Aunque se producen casos «por goteo» de coronavirus desde hace unos meses, con la vacunación masiva a esta población han caído drásticamente los contagios. El último brote fue a principios de año en las residencias Los Nogales Puerta de Hierro y Vigor de Becerril, que terminaron con más de una veintena de fallecidos. Pero nada que ver con al primera ola, en la que murieron más de 6.000 ancianos en residencias, la mayoría por Covid o síntomas compatibles.

Precisamente por esta situación de relativa calma y control en los geriátricos, la Comunidad de Madrid ha autorizado que los usuarios de residencias de mayores completamente vacunados reciban visitas en las habitaciones, puedan comer juntos, mantener contacto físico en actividades, llevando la mascarilla y otras salvedades o realizar espectáculos con aforo limitado de familiares.

Así lo refleja la actualización, vigente desde esta semana, de la Guía de Medidas frente a la infección por coronavirus en centros residenciales sociosanitarios de mayores de la región elaborada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en vigor desde el 16 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press.