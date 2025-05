Blindaje anticamiones en los márgenes del río Guadarrama para acabar con los residuos

Frigoríficos, lavadoras, escombros de obras, todo tipo de plásticos y una infinidad de residuos sin control trufan varios tramos del río Guadarrama , al oeste de la región. La situación, acumulada durante años, ha llegado a un punto crítico; tanto, que las administraciones con ... competencias en la materia han configurado un grupo de trabajo para tomar medidas urgentes y aliviar el problema en la zona , protegida y enclavada en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. La consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que dirige Paloma Martín (PP), coordinará el plan de recuperación y ya ha trasladado la primera propuesta: blindar el cauce con vallas, zanjas o taludes para dificultar el paso de camiones y acabar con los vertidos ilegales .

El protocolo de actuación está aún en una fase embrionaria pero ya se han dado los primeros pasos, con el total compromiso de los actores implicados. Si bien Medio Ambiente es el encargado de pilotar el proyecto y su desarrollo, también participan el Ministerio de Transición Ecológica y por el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y los ayuntamientos en cuyo término municipal se producen estos vertidos : Arroyomolinos, Batres, Móstoles, Villaviciosa de Odón y Navalcarnero .

El pasado 7 de julio se tuvo una primera toma de contacto y una semana después, el día 14, se celebró la primera reunión técnica. Además de estas administraciones, en el encuentro participaron el Seprona de la Guardia Civil, las distintas policías municipales, los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, el servicio regional de Seguridad y Emergencias y la Guardería Fluvial de la CHT. El primer paso acordado -a propuesta de la Comunidad- será reforzar los mecanismos de vigilancia y control , en coordinación de todos los cuerpos implicados.

Fuentes de Medio Ambiente detallaron que las actuaciones preventivas y sancionadoras las centralizará el área de Disciplina Ambiental de la consejería para «llevar un exhaustivo control» de los puntos de vertidos e ir comprobando su evolución. «Desde la Comunidad estamos trabajando en las tres primeras medidas para el cauce del río Guadarrama ; reforzar la vigilancia y el control, dificultar los accesos y elaborar una guía de buenas prácticas para el sector de la construcción», detalla a ABC la consejera Martín.

Así, desde Medio Ambiente se ha elaborado un mapa inicial con nueve puntos negros identificados, que podrán aumentar en función de las conclusiones del grupo de trabajo. Estas ubicaciones muestran un impacto notable de los vertidos, con el río y su entorno completamente saturados de porquería y residuos domésticos y de aparatos eléctricos y electrónicos que arrojan decenas de camiones a diario, cargados de chatarra y escombros.

Este particular vertedero se extiende a lo largo de cuatro kilómetros , en cinco términos municipales. Las zonas en las que se va trabajar son «Las Sabinas», el puente de la A-5 (Autovía de Extremadura), Azud de la A-5, «Arroyo del Aguijón», «Vereda del Guadarrama» -tanto a su paso por Móstoles como por Arroyomolinos-, «Barranco de Doña Luna», «Soto del Endrinal» y la zona de «Áridos Navarro».

Obstaculizar los accesos

Así, más allá de las labores de vigilancia, el primer paso es proteger el cauce del río. Desde la consejería detallan que la propuesta trasladada al resto de administraciones es hacer cunetas y obstaculizar el acceso a estos tramos, estrechando caminos e instalando taludes y vallas. El protocolo plantea cerramientos con mallas cinegéticas, bolos de piedra encastrados en los márgenes del río y zanjeo y ripeado en el entorno . También aboga por situar carteles que adviertan del peligro para la circulación de vehículos pesados en la zona. Aunque no es definitivo, no se descarta que se prohíba totalmente el paso. «Esta es la propuesta que hemos hecho, pero el plan está abierto a que todas las administraciones aporten sus ideas y trabajar sobre ello», explican en Medio Ambiente. Tras enviar por carta la proposición, aún no ha habido respuesta.

Restos de obras y electrodomésticos acumulados junto al río Guadarrama

El plan de actuación se desarrollará en función de las competencias de cada implicado. La Comunidad se encarga de coordinar el grupo y de la gestión y preservación del espacio, habida cuenta de que está protegido y enclavado en la denominada Red Natura 2000 . Este trabajo, no obstante, será compartido en parte con la CHT, responsable de la vigilancia y control de las aguas y ríos.

La Confederación Hidrográfica del Tajo se ha comprometido en esta primera actuación a supervisar los puntos negros del cauce con un dron , con el fin de conocer con exactitud el volumen de los residuos en el agua y después clasificarlos según su tipología. Preguntados por esta cuestión, argumentan que aún es pronto para hacer un balance.

Los ayuntamientos , por su parte, ocupan una labor fundamental para recuperar el Guadarrama. Son los encargados de la gestión de estos residuos y de la limpieza, tanto en el propio río como en su entorno.

Comunidad, CHT, Ministerio y ayuntamientos El grupo de trabajo para recuperar el río Guadarrama se ha configurado como respuesta al lamentable estado del cauce, inundado de residuos de todo tipo desde hace años. El equipo está compuesto por la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Transición Hidrológica y por el Reto Demográfico, los ayuntamientos de los cinco municipios implicados -Arroyomolinos, Batres, Móstoles, Villaviciosa de Odón y Navalcarnero- y la Confederación Hidrográfica del Tajo. Cada uno actuará en el marco de sus competencias en la materia.