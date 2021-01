Batalla campal a bolazos de nieve en Gran Vía

Una auténtica batalla campal a bolazo limpio se ha producido esta tarde en plena Gran Vía. Las personas que transitaban por la zona -muchas- se han enzarzado en un momento dado lanzándose bolas de nieve de una acera a la otra. Dada la anchura de la calle y la fuerza con que se lanzaban las bolas, algunas corrían el riesgo de acabar haciendo daño a quien las recibiera.

Me ha pasado este vídeo, la Gran Vía a bolazos ... no me digáis que no es maravilloso . Amo Madrid y su gente pic.twitter.com/gcZgdlFIyR