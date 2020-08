Barrios y municipios de Madrid ya están entre los puntos más calientes de coronavirus de España Los distritos de Usera y Villaverde, y los municipios de Móstoles y San Martín de la Vega, los más graves

El 12 de Octubre ya ha reprogramado algunas operaciones quirúrgicas no urgentes con el objetivo de habilitar espacios en función del crecimiento del número de casos de coronavirus. El hospital está situado en el distrito de Usera, ahora mismo el punto más caliente de coronavirus de la capital, y uno de los más graves de la Comunidad de Madrid y de España.

En el distrito de Usera, en el sur de Madrid, hay 326 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los datos de la Consejería de Sanidad del 11 de agosto. El número de casos ha crecido rápidamente. Hace una semana la incidencia acumulada era menos de la mitad (136). Ahora triplica la tasa de la Comunidad de Madrid (112) y está cerca de cuadruplicar la del conjunto de España hasta la misma fecha, 90 casos por cada 100.000 habitantes.

Madrid capital, una semana más, ha duplicado los casos respecto a los contagios de la semana anterior. Ya son 123 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Todos los distritos de Madrid han empeorado su situación respecto a la de siete días atrás.

En Villaverde y Carabanchel, limítrofes con Usera, hay más de 200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una incidencia de 226 y 213 respectivamente. Otros cuatro distritos (Puente de Vallecas, Centro, Latina y Ciudad Lineal) también superan el umbral de riesgo muy alto, fijado en 120 según la catalogación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Móstoles y Torrejón de Ardoz

La Comunidad de Madrid en conjunto, una semana más, ha duplicado los casos respecto a los contagios de la semana anterior. Entre los municipios de más de 50.000, el momento más grave se vive en Móstoles, con 209 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Hospital de Móstoles lleva un par de semanas suspendiendo la cirugía no prioritaria y habilitando nuevos espacios para la atención de pacientes con coronavirus.

Los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) disponen de los denominados «Planes de Elasticidad», tanto en los hospitales como en los centros de Atención Primaria y el Summa-112, que les permiten «duplicar y hasta triplicar las camas de UCI disponibles», según la Consejería de Sanidad. De momento solo han sido puestos en marcha en el Hospital de Móstoles y en el 12 de Octubre.

Torrejón de Ardoz (209 casos por cada 100.000 habitantes), Majadahonda (157), Fuenlabrada (157), Alcobendas (147), San Sebastián de los Reyes (140), Pozuelo de Alarcón (124) y Alcorcón (122) también son ya zonas de riesgo alto.

Entre los municipios de menor tamaño destaca San Martín de la Vega, con una incidencia de 355 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. La causa está en en una residencia de mayores de la localidad, con 47 contagios, el mayor brote activo de la región.

Muchos municipios, no obstante, no han registrado ningún positivo en las últimas dos semanas, según las cifras de la Consejería. De los 178 municipios de la región, 47 tienen menos de cinco casos en las últimas dos semanas, y 67 no han detectado ningún positivo en los últimos 14 días. En ambos casos, son una decena menos que hace una semana.