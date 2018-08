Baraka demanda a Riu y pide que se paralicen las obras del Edificio España El grupo que preside Trinitario Casanova acusa a la hotelera de incumplimiento de contrato en la titularidad de la zona comercial. La compañía lo niega y se reserva la opción de emprender acciones por daños y perjuicios

Baraka, sociedad del empresario Trinitario Casanova, ha presentado una demanda ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid contra la cadena hotelera Riu, que en junio de 2017 le compró el Edifico España para construir un hotel y cuyas obras solicita que se paralicen. La denuncia se presenta por incumplimiento de contrato ante la negativa de Riu a escriturar 15.000 metros cuadrados comerciales del inmueble comprometidos a favor de Baraka Renta SL, sociedad del Grupo Baraka.

Casanova sostiene que en junio de 2017 ambas partes firmaron un documento en virtud del cual Baraka Renta pasaría a ser propietaria de la zona comercial una vez se avanzara en la reconstrucción del inmueble y se realizara la declaración de obra nueva y la escritura de división horizontal independiente.

Baraka añade que solicita la paralización cautelar de las obras de reforma del edificio «tras comprobar que no se están realizando conforme al proyecto pactado y a los informes correspondientes». Riu inició en octubre las obras en el emblemático inmueble, que lleva unos doce años cerrado, con la intención de abrir en él el primer hotel en España de su línea urbana Riu Plaza, previsiblemente a mediados de 2019.

Respuesta de Riu

La cadena hotelera, que asegura que ya esperaba este movimiento por parte de Casanova, ha negado que exista un contrato en esos términos y se reserva la opción de emprender acciones legales en reclamación de daños y perjuicios. Además, ha señalado que, resuelto el acuerdo, ha iniciado de forma directa un proceso de venta con un fondo inversor español. «No es cierto que Baraka tenga ningún contrato de derecho a compra o a escriturar la zona comercial del Edificio España», ha asegurado en un comunicado; y añade: «Lo que Baraka firmó con RIU fue un contrato de mandato, no representativo, de venta para la búsqueda de inversores de la zona comercial que no ha cumplido, pese a reiterados requerimientos por parte de RIU».

«RIU se defenderá ante las instancias oportunas y advierte de que se reserva expresamente poder ejercitar cualquier acción en reclamación de daños y perjuicios en todo lo que afecte a la pretensión de paralización de la obra y a la reputación de la empresa», ha concluido.

Proyecto para el rascacielos

La hotelera invertirá en el proyecto entre 380 y 400 millones de euros, incluida la compra del edificio y su reforma. El futuro hotel tendrá una categoría de cuatro estrellas y contará con 589 habitaciones y 15 salas de reuniones, que sumarán casi 3.000 metros cuadrados destinados a eventos sociales y corporativos.

La cadena hotelera anunció el 1 de junio de 2017 un acuerdo para comprar el Edificio España al grupo murciano Baraka, que previamente lo había adquirido a la empresa china Wanda. Entonces anunciaron que Baraka se haría cargo de la gestión de la zona comercial del edificio, de 15.000 metros cuadrados, donde estaba previsto que se instalaran unos grandes almacenes, aún por determinar.