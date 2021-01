Barajas y el servicio de trenes en Madrid seguirán suspendidos al menos hasta esta tarde La Empresa Municipal de Transportes (EMT) y los buses interurbanos siguen inactivos hasta nueva orden. El Metro sigue operativo y sin problemas en la mayor parte de la red

El día después de la gran nevada en Madrid espera ser el del inicio de la vuelta a la normalidad. Será muy lento. Durante la mañana del domingo la Comunidad seguirá incomunicada y el Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas y el servicio de trenes –Renfe y Cercanías– seguirá suspendido al menos durante toda la mañana. Será por la tarde cuando, si las condiciones climáticas lo permiten, se restablezca la actividad en ambos casos y no en su totalidad.

Si bien la nevada se detuvo el sábado por la tarde, el escenario es el mismo que 24 horas atrás y la región sigue en suspenso. Los autobuses de la Empresa Municipa de Transportes (EMT) e interurbanos siguen inactivos, las carreteras cortadas y únicamente funciona el Metro como medio de transporte. Como informó ABC, la red de suburbano ha permanecido abierta toda la noche para favorecer la movilidad de los madrileños.

El Ayuntamiento de la capital, además, ha hecho un llamamiento para que nadie vaya a recoger los coches que quedaron abandonados en la M-30 el viernes, al inicio de la nevada. Aunque ya hay zonas despejadas en la vía de circunvalación, esto podría desembocar en un nuevo colapso en otros tramos. Fuentes municipales han detallado que será los servicios municipales de Calle 30 y EMT los que se encarguen de trasladar gratuitamente los vehículos hasta un depósito municipal, con grúas y quitanieves. «A este depósito podrán desplazarse a por su vehículo cuando se haya garantizado la movilidad en las carreteras y calles de la ciudad. Este servicio se realizará también de manera gratuita», han explicado.

Así, el aropuerto de Barajas seguirá cerrado hasta analizar la situación y constatar que las condiciones son favorables para recuperar las operaciones aéreas. «La situación en Barajas sigue siendo complicada, ya que la seguridad aeronáutica exige unas condiciones que no se dan en la carretera, por lo que no se pueden reanudar las operaciones si hay nieve en los márgenes o el nivel de rozamiento no es el óptimo», dijo el sábado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Aena y Enaire, gestores del espacio, se reunirán esta mañana para valorar la situación. La prioridad, señalan desde el Ministerio, es garantizar la presencia del personal crítico, como los controladores aéreos. Pese a que ya hay dos pistas despejadas, el protocolo obliga a ser extremedamente prudentes por la presencia de hielo.

La situación en la red ferroviaria es similar, con los servicios con origen y destino Madrid cancelados hasta, al menos, el mediodía del domingo. Desde Cercanías indican lo mismo y no será hasta esta tarde cuando se empiece a restablecer el servicio, siempre de forma paulatina. Respecto al primer caso, los trayectos de larga distancia, Renfe ha detallado que el precio de los billetes serán abonado a los viajeros que hayan visto alterado los planes contratados.

Metro e intercambiadores

Metro de Madrid ha prestado servicio sin incidencias durante toda la noche, para facilitar la movilidad en transporte público y los desplazamientos imprescindibles. De madrugada, de 2 a 6 de la mañana, ha transportado a más de 3.860 viajeros, la mayoría entre las 5 y las 6 de la mañana (2.950 viajeros).

A causa del temporal, se mantienen sin servicio dos de los tramos que son al aire libre: en Metro Ligero 1 entre las estaciones de Virgen del Cortijo y las Tablas; y en Línea 10 entre Tribunal y Casa de Campo. Asimismo, y en colaboración con Ayuntamiento de Madrid, Metro ha facilitado espacio a Samur Social para que esta noche pudiera atender y dar refugio en cuatro estaciones a personas sin hogar que lo necesitaran: Latina, Ópera, Tirso de Molina y Estación del Arte. En total se ha acogido a 24 personas en estos espacios. Por otra parte, debido al temporal, se mantiene suspendido el servicio de Metro Ligero Oeste en las líneas ML2 (Aravaca - Colonia Jardín) y ML3 (Puerta de Boadilla - Colonia Jardín.

En el caso de los autobuses interurbanos, mantienen suspendida la actividad en toda la red. Los cinco intercambiadores de transporte que dependen del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (Avenida de América, Moncloa, Plaza de Castilla, Príncipe Pío y Plaza Elíptica) han habilitado espacios para dar cobijo a personas que lo necesitaran durante toda la noche. En total, han acogido a alrededor de 110.

Supermercados

La situación en los supermercados será similar y en su mayoría permenecerán cerrados o condicionados a la evolución del temporal. En la medida que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajos se valorará la apertura. No ha cambiado nada tampoco lo decretado para centros municipales y deportivos, que seguirán clausurados hasta nueva orden. El Ayuntamiento de Madrid informa de que a lo largo de la jornada informará sobre esta y otras cuestiones. El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por su parte, seguirá suspendido hasta el miércoles.