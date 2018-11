Los componentes de Kitai, al terminar el reto

Una banda madrileña se alza con el récord Guinness tras pasar 24 horas tocando sin parar La organización puso como requisitos a los integrantes de Kitai no repetir repertorio en cuatro horas, no parar más de 30 segundos entre canción y canción y no descansar más de cinco minutos cada hora