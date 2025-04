Ayuso, sobre Pedro Sánchez: «Le veo encantado de verse, y luego sabes que te está mintiendo»

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , ha acudido esta noche al programa de televisión El Hormiguero, que dirige Pablo Motos, y allí ha reconocido que su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «es mejorable» . Concretamente, dice que al tratarle le parece que está «encantado de verse, y luego sabes que te está mintiendo». Sobre la crisis interna en su partido a cuenta de su deseo de presidir el PP de Madrid , defiende dar esa batalla porque es «una persona con criterio propio » y a la que «la urna» le da «mucha más libertad que los despachos».

Respecto al presidente Sánchez, explica que «la relación no puede ser buena cuando permite que las comunidades autónomas nos peguemos» y «negocia los presupuestos con el entorno político de ETA. ¿Qué hacemos, nos llevamos bien? Pues no estoy para abrazos, paso de eso».

También ha denunciado haber sido víctima de una campaña de desprestigio en medios y redes sociales con origen en Moncloa, que la tachaba «de ida, de incapaz, insolvente, corta...» y que tenía su origen «presunto», matizó, en el anterior número dos de Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso asegura que tiene «química» con el alcalde Martínez-Almeida: « Somos un tándem muy bueno en las urnas , y los dos hemos dado la vida por Madrid». Defiende haber dado un paso adelante para presidir su partido en Madrid porque «es algo de lo que se llevaba hablando año y medio, que si bicefalias, que si terceras vías, y yo he sido la última en hablar». A su juicio, «no me puedo presentar tres veces ante los electores y no hacerme cargo de la organización, de la lista, de todo».

No quiere «enredar»

Quiere que el congreso del PP de Madrid se celebre «cuanto antes, y más si hay conflicto». Pero asegura que no quiere «ni presionar ni enredar» sino «que el partido salga fortalecido». Respecto a las tensiones que se han generado internamente en el partido por esta causa, Díaz Ayuso quita hierro asegurando que «eso pasa en todas las familias, en todos los partidos, sobre todo en época de congresos».

Defiende que «las urnas me dan mucha más libertad que los despachos», y se define como peleona: «Nunca voy a dejar de dar la batalla por comodidad; no me lo perdonaría». Lo que no significa que se salte las normas: «Ir de verso suelto y ser desleal no es mi caso».

Ante quienes la ven como una amenaza para Pablo Casado , afirma que «mi carrera política empieza y acaba en Madrid». Y está segura de que el presidente de su partido no tiene miedo de su posible proyección futura porque «si tuviera miedo, no me habría puesto como candidata».

Reconoce que bloqueó en uno de sus números de móvil el whatsapp del secretario general del PP, Teodoro García Egea

La presidenta ha realizado algunas aclaraciones sobre su bloqueo en whatsapp al secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea: al parecer, ante la avalancha de llamadas a sus dos números de móvil, decidió bloquearle -junto con otras personas- en uno de ellos, aunque sigue teniéndole en el otro. Díaz Ayuso ha tirado de ironía al hablar de su relación con García Egea: «Está en el top five».

La presidenta madrileña ha insistido en la necesidad de «salir unidos» del actual conflicto en el PP porque «España nos necesita, somos la alternativa a las políticas que se están aplicando» desde el Gobierno de la nación.

La carpeta de las cosas buenas

Como colofón a la entrevista, la presidenta ha confesado que tiene en su iphone una carpeta bajo el título «Cosas buenas de haber sido presidenta» , en la que incluye los acontecimientos más favorables de su tiempo en este cargo. Ha puesto como ejemplo «el vuelo en helicóptero sobre un Wanda Metropolitano blanco tras la nevada Filomena , la visita al Rey, o el viaje a Arabia Saudí donde fui la primera mujer que pisó un estadio de fútbol».

Cree que «en política hay que saber salir a tiempo», y tomárselo como «una carrera de relevos» en la que siempre llega el momento de pasar el testigo.

