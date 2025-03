Ayuso ha sido informada esta mañana por whatsapp de los confinamientos selectivos

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha sido informada esta misma mañana y por whatsapp del anuncio de los confinamientos selectivos en Madrid a partir de este fin de semana. Lo ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero , que ha asegurado estar seguro de tener todo el apoyo de la jefa del Ejecutivo para esa y las demás medidas.

En el equipo de la presidenta, no obstante, han matizado que las medidas no se van a tomar hoy, sino que se están estudiando: «En el Consejo de Gobierno de hoy no está previsto ningún confinamiento». En este sentido, han aclarado que «Zapatero tiene previstos distintos escenarios, entre ellos el posible confinamiento selectivo de barrios. La decisión se tomará el viernes, tal y como han explicado en rueda de prensa ».

Eso sí, afirman que «la presidenta mantiene una comunicación muy fluida con la consejería de Sanidad, y está en perfecta sintonía con ellos».

También quisieron aclarar que aunque es «probable» que Díaz Ayuso y Zapatero se hayan cruzado a primera hora de la mañana whatsapp sobre este asunto, la posibilidad de los llamados «confinamientos selectivos» había sido tratada ya con la presidenta «en los últimos días» con los responsables sanitarios y ayer mismo, tras el Debate del estado de la Región, con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En todo caso, habrá que esperar hasta el viernes para saber en qué va a consistir exactamente este «endurecimiento de las medidas» que se va a llevar a la práctica . Desde el Gobierno regional se avisa sobre la «relajación alarmante» de sectores de la población madrileña, una tendencia que intentarán corregir con medidas más restrictivas.