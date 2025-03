Isa Serra (UP), Ángel Gabilondo (PSOE) y otros diputados charlan antes del inicio del pleno en la Asamblea

Ayuso sale en defensa de Vox y se encara a Podemos y Más Madrid a 24 horas de reunirse con ellos Aguado insiste en el pacto de reconstrucción entre partidos: «Tiendo la mano, pero no para que nos la corten»

La presidenta Isabel Díaz Ayuso llega a la mesa de negociación con los partidos con un talante muy distinto en función del partido: a 24 horas de reunirse con Unidas Podemos y Más Madrid, ha vuelto a tener un duro enfrentamiento con ellos en el pleno de la Asamblea. De los primeros ha dicho que son «peores que el virus», y a los segundos les ha recriminado que tachen de fascistas a Vox, un grupo en cuya defensa ha salido Díaz Ayuso, al recordar que todos los partidos con representación en el Parlamento regional «estamos aquí porque los madrileños nos han votado libremente».

Por decisión de Díaz Ayuso, las reuniones del plan de reactivación van a producirse con cada partido por separado, y hoy será Vox y PSOE los que se reunan con el Gobierno regional. Mañana viernes está previsto que los encuentros sean con Unidas Podemos y Más Madrid. Pero la relación entre ellos, a día de hoy, no parece precisamente constructiva, a juzgar por lo ocurrido esta mañana en el pleno.

Isa Serra, la portavoz de Unidas Podemos, se incorporaba al pleno acusando a la presidenta de utilizar la crisis del Covid-19 para «su protagonismo personal y partidista, y para hacer oposición al Gobierno Central». Le ha recriminado la «fiesta» de cierre del hospital de Ifema o los menús de Telepizza a los niños con beca de comedor, o alentar las caceroladas en Madrid. Y Más Madrid le ha afeado que no acudiera a la reunión del lunes con el vicepresidente Aguado, donde «despreció a grupos que representamos a 90 de los 132 diputados de esta Asamblea». Ha acusado a la presidenta de comportarse «como el abusón del colegio», imponiendo su criterio en torno al plan de reactivación económica.

La presidenta ha criticado a Unidas Podemos su «plan oculto» para «desmembrar España», atacando a «jueces, fiscales, medios, etc», y ha concluído: «En manos de Unidas Podemos, la reconstrucción es imposible; son ustedes peores que el virus». Al otro grupo con el que se verá en 24 horas para hablar de reactivación, le ha recriminado su actitud: «¿Cómo quiere usted que me siente en una mesa de igual a igual? Ustedes son la política del odio y la devastación. No se puede equiparar de ninguna manera, son ustedes los del "cierre la puerta al salir"».

En su intervención, el socialista Ángel Gabilondo ha recordado las necesidades en materia de Servicios Sociales, y las decenas de miles de personas en listas de espera para obtener una plaza de residencia, o ayuda a domicilio. Ha pedido medidas para no crear desigualdad. A lo que la presidenta Díaz Ayuso ha respondido pidiéndole ayuda sincera: «¿Usted es representante de los madrileños o del PSOE? Se la tiene que jugar a veces. Le pido que me ayude. Unámonos, pero por Madrid, no por el PSOE».

Un pleno más, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, y el vicepresidente del Gobierno, de ese mismo partido, Ignacio Aguado, han llevado a la Asamblea el debate sobre la necesidad de una reconstrucción en común con acuerdos entre todos los grupos. «¿Cómo alguien puede pensar que vamos a salir de esta crisis a base de insultos?», decía Zafra, que se ha sentido «orgulloso de que unos y otros nos llamen traidores» por alentar ese espíritu de unidad.

El vicepresidente Aguado fue quien impulsó los pactos de reconstrucción en el Gobierno, y chocó con la voluntad de la presidenta, que ha optado por encuentros bilaterales y no una mesa de todos los partidos. Hoy, en el pleno, ha insistido en su voluntad de acuerdo: «Les tendemos la mano, pero no para que nos la corten, sino para un diálogo sincero».

Comisión de residencias

Por otra parte, la presidenta Díaz Ayuso también ha propuesto en el pleno de la Asamblea que la comisión de investigación sobre las residencias de mayores que han solicitado PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox se amplíe en sus objetivos, y se investigue «todo lo que ha ocurrido en la gestión del COVID durante todos estos meses». Ello incluiría «el 8M, cómo ha afectado a la Comunidad de Madrid, vamos a ver si es verdad que se han multiplicado los contagios en una manifestación de 120.000 personas en el momento más crítico del contagio», o «qué ha pasado con el material sanitario que sus gobiernos le han quitado a los profesionales sanitarios, que no les han traído material de ningún tipo».