Ayuso pide no repetir el pasado 8-M, que fue «el día de la mujer contagiada»

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento para que no se realicen grandes manifestaciones el 8 de marzo, por «responsabilidad» ante la situación de pandemia. «Mientras todos estamos haciendo lo imposible para acabar con la pandemia, no puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer para convertirse en el Día de la Mujer contagiada».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido, al inicio de la macrovacunación de cuerpos de policía local y de emergencias en Madrid, que «apenas ahora se están manifestando los ciudadanos por sus pérdidas de comercios, de empleos, por la situación vivida, precisamente por responsabilidad. Creo que toca que hagamos todos lo mismo».

Opina, sobre la posibilidad de que se convoquen de nuevo manifestaciones para esa jornada, que le sorprende «muchísimo que quienes me piden que cierre comercios y que cierre restaurantes luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva en las calles».

Asegura que respeta a quien se quiera manifestar pero avisa: «Conmigo, que no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia porque eso no es una manifestación y prefiero representar a las mujeres en el día el día a día y representarlas desde trabajo», ha asegurado.

También ha lamentado el adelanto en el inicio de las polémicas por esta efeméride: «El 8 de marzo ha pasado de celebrarse un día, de ser un día concreto, a celebrarse una semana antes y ahora ya dos semanas antes, entonces va a llegar un momento en el que solo se va a hablar del 8 de marzo con la que estamos viviendo».

Por eso, y porque cree que «las cosas no están, precisamente, funcionando a las mil maravillas como para estar dedicándole tanto tiempo a este hecho», y no a otros como «l a vacunación, a la pandemia, el empleo o la economía», no piensa participar en ninguna de las protestas que se organicen.