Ayuso: «En Madrid, de facto, PP y Cs estamos fusionados» La presidenta madrileña niega que esté liderando una posible unión entre las dos fuerzas políticas, pero asegura que «de hecho, yo presido una fusión»

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 22/02/2021 13:11h

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no quiere situarse a la cabeza de ninguna maniobra para que PP y Ciudadanos se unan en una sola fuerza política porque ese es «asunto para tratar a nivel nacional». No obstante, reconoce que «de facto, en Madrid PP y Ciudadanos estamos fusionados» porque «gobernamos juntos por lo más importante, los intereses de los madrileños».

Díaz Ayuso ha puesto en valor que, aunque «el futuro no está escrito», en la Comunidad de Madrid «presido de hecho una fusión» entre las fuerzas populares y la formación naranja.

No obstante, ha negado que esté liderando maniobras o reuniones en este sentido, y sobre la que aparece esta mañana en la prensa, relativa a un encuentro con su consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz (Cs) y el también diputado de este partido Toni Cantó, ha aclarado que era Navidad «y los restaurantes estaban llenos, y él subió a tomar algo y ahí se quedó», pero «yo no lidero nada».

También ha defendido la integridad y el «sentido de la lealtad hacia su partido de Marta Rivera; he conocido a pocas personas con más compromiso con su partido», ha asegurado Díaz Ayuso. Que ha insistido en que «no estaría en ningún movimiento que no me compete a mí».