Ayuso, a la izquierda: «Si Cuba no es una dictadura, ¿qué es entonces? Serán de patinete, pero son igual de comunistas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso , ha intentado acorralar esta mañana a la izquierda madrileña para que condene la situación en Cuba , durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea regional.

«Estamos con la democracia, con la libertad, o con las dictaduras? Me gustaría saber si Podemos condena la dictadura en Cuba, si saben cuántos cubanos viven en Madrid. Si le parece que lo de Cuba no es una dictadura, qué es entonces?», ha asegurado Ayuso a la pregunta de la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto. Además, le ha recriminado que «quieren controlar a los ciudadanos llevándoles a la igualdad en la miseria».

La presidenta afirmó que «no condenan ningún tipo de dictadura. Se trata de que la gente deje de ser pobre, que tenga oportunidades, que tenga empleo, que tenga unos servicios sanitarios a los que acudir y, cuando esto no sucede, como está ocurriendo estos días en Cuba y la gente sale a la calle, no sea apaleada y arrestada por el Gobierno que lleva la misma ideología de los que se sientan en la bancada de enfrente. ¿Condenan o no las dictaduras? Porque todas las que quedan en el mundo son de su ideología. No lo hacen porque quieren la igualdad en la pobreza, la iguladad en la miseria y en el hambre».

Esta misma respuesta es la que utilizó para arremeter contra la portavoz de Más Madrid, Mónica García , «su formación política nació precisamente en esas dictaduras, sus líderes se han lucrado con las mismas dictaduras. Cuando gobiernan hunden países y traen miserías. Ustedes serán de patinete, pero son iguales de comunistas. Por eso es mi obligación denunciarlo. A usted no le importa mucho la médico madre que no tienen ni para llevarse a la boca un entrecot, a mí, sí».