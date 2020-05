Ayuso investigará «hasta el final» el contrato erróneo con Room Mate porque es un «delito» La presidenta considera que esta publicación se debe a una campaña de desprestigio contra el empresario Kike Sarasola y contra ella misma para «tapar la desastrosa gestión del Gobierno»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta mañana que investigará «hasta el final» la publicación del contrato erróneo adjudicado por más de 500.000 euros a la cadena Room Mate, dueña del apartamento en el que se aloja, porque «es gravísimo y es un delito».

En este sentido, Ayuso considera que esta publicación se debe a una campaña de desprestigio contra el empresario Kike Sarasola y contra ella misma para «tapar la desastrosa gestión del Gobierno». «Lo investigaremos, porque ese contrato no existía, se ha manipulado», ha dicho la presidenta regional en una rueda de prensa celebrada en la Real Casa de Correos en la que también ha estado presente el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

«Lo que pasa es que en la Comunidad ha sucedido un hecho gravísimo y yo, desde luego, no me puedo quedar de brazos cruzados y tengo que saber hasta el final que ha sucedido y por qué se ha subido un contrato inexistente, falso, a un Portal de Contratación y una vez que unos periodistas se han hecho con él se ha descolgado», ha remarcado Ayuso.

La firma del contrato correspondía a la Consejería de Políticas Sociales, dependiente de Cs, su socio de Gobierno, con sospechas incluso de si esta polémica ha sido alentada por ellos para perjudicar a la presidenta. La consejería aseguró que la equivocación en el contrato correspondía a un «error humano» y cesó a Miguel Ángel Jiménez, hasta entonces secretario general técnico y supuesto responsable de la equivocación. Ayuso frenó el cese hasta el resultado de la investigación.

Preguntada al respecto, Ayuso ha asegurado que la relación entre PP y Cs no está dañada y que no hay «ruptura» y que se esfuerzan todos en tener un Gobierno de coalición estable. «Las relaciones son buenas y siguen siendo de confianza por parte de los dos dirigentes de ambas formaciones a nivel nacional», ha dicho sobre la cordialidad entre Casado y Arrimadas.

«Como responsable máxima de la Comunidad debo saber qué ha sucedido. A mí nadie me ha dado ningún tipo de explicación hasta la fecha de lo que pasa y, sobre todo, insisto por la imagen de la Comunidad», ha indicado, al tiempo en el que ha remarcado que deben demostrar que son «una Administración segura y fiable» y que esto ha sido «anecdótico».

Ayuso ha continuado asegurando que su alojamiento en el apartamento solo «le compete» a ella y subrayando que no hay «ningún interés ni relación» entre ella y Sarasola. Tomó la decisión de alojarse en dicho emplazamiento tras decretarse el estado de alarma para facilitar el trabajo de su equipo «que no se podía mover con libertad y normalidad por Madrid» y, posteriormente, al contagiarse, decidió hospedarse.

«Si quiere saber los metros cuadrados que hay en este hotel lo miren en el catastro, que depende una página web del Gobierno de España. Si quieren decir que son dos o incluso tres apartamentos, que lo demuestren porque no es cierto. El primero el de arriba ni siquiera se alquila al público. El lugar también se usa para alojar expatriados que no han podido volver a sus hogares», ha dicho, para renglón seguido explicar que, por ello, no se hacen precios al día, sino al mes. La presidenta ha reiterado que ella paga «de su bolsillo» los 80 euros al día que cuesta.