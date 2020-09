Ayuso estudia extender las restricciones a «otras muchas» zonas y no descarta llevarlas a toda la región A la presidenta de la Comunidad de Madrid «no le sabe bien» que haya agravios comparativos entre negocios que se hayan quedado dentro y fuera de las áreas afectadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudia extender las restricciones de movilidad a «otras muchas» zonas y no ha descartado que pudiesen llegar a aplicarse en toda la autonomía.

«Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasará nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...», ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Por ahora, según ha detallado, lo que están haciendo es viendo dónde hay unas zonas donde el contagio en «muchísimo mayor» para aplicar de manera «más severa las restricciones». «Pero seguirán», ha apuntado. Además, ha pedido a los madrileños «evitar mucho ocio» y que entiendan que lo importante ahora es «ir a trabajar» o «ir a estudiar» porque aunque no quieren tomar medidas mayores si es hace falta lo harán.

Sobre el cierre total del ocio nocturno, la dirigente madrileña ha sostenido que si fuese necesario «por supuesto habrá que hacerlo» como habrá que hacerlo «todo». Ha recordado que han estado durante el verano cortando espectáculos taurinos y conciertos, cerrando espacios e incluso restringiendo el aforo y barras en bodas. «Son las decisiones que nos están tocando tomar pero es que si no lo hacemos así lo que vamos a afectar es al conjunto de la economía», ha apuntado.

De momento, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid impueso desde ayer restricciones en37 áreas en función de una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes, la acumulada en los últimos 14 días con una tendencia estable o creciente y la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.

En Madrid capital las zonas afectadas son Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba, en Carabanchel; Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín, en Usera; San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales, en Villaverde; la zona básica de Villa de Vallecas; Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Montseny, en el distrito de Puente de Vallecas; y Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca y La Elipa, en Ciudad Lineal.