Ayuso encargará retratos de Cifuentes y Aguirre, pero no del resto de expresidentes Hasta ahora sólo están en la Real Casa de Correos los de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón El criterio del Gobierno regional se refiere solo a los elegidos directamente en las urnas, lo que excluye a Ignacio González, Ángel Garrido y Pedro Rollán

Es costumbre en las instituciones que el alto cargo entrante encargue un retrato del saliente, que una vez terminado es colocado durante un acto solemne en algún lugar destacado y pasa a formar parte de la galería de «ex». Ocurre en todas las administraciones, en el Congreso de los Diputados, en los ministerios... La Real Casa de Correos también ha participado de esta costumbre, o al menos así fue durante algunos años, aunque en los últimos se ha producido un frenazo de consideración. Ahora, la presidenta Isabel Díaz Ayuso piensa reactivar la tradición y recuperar lo que era un hábito que reflejaba la normalidad en el relevo: encargará retratos de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes .

Tal vez precisamente eso, la falta de normalidad, sea lo que haya caracterizado los últimos años en la Comunidad de Madrid. Eso, y los problemas judiciales en que se han visto inmersos –y aún lo están– varios de los ex presidentes autonómicos madrileños. El caso es que hasta la fecha los únicos retratos que están en la Puerta del Sol son los del primero, Joaquín Leguina , y su sucesor, Alberto Ruiz-Gallardón . Desde éste, nada: vacío absoluto.

Y eso que ha habido varias personas ocupando sus despachos. Primero Aguirre, entre 2003 y 2012; después, Ignacio González, que «ascendió» desde la vicepresidencia. Más tarde, entre 2015 y 2018, la presidenta fue Cifuentes, que dimitió tras el escándalo del máster. La sustituyó Ángel Garrido , que dejó el cargo en abril de 2019 para presentarse a las elecciones europeas, aunque finalmente no lo hizo porque se pasó a las filas de Ciudadanos y entró a formar parte de su lista autonómica. Al actual consejero de Transportes le sucedió en el puesto al frente del Gobierno regional Pedro Rollán , que lo ocupó como presidente en funciones desde abril hasta que tomó posesión Díaz Ayuso, el 19 de agosto.

Distintas circunstancias

La nómina de candidatos a tener su retrato es, por tanto, larga. Pero las circunstancias no son iguales en todos los casos. Esperanza Aguirre, que dejó el cargo hace ya ocho años, está en la actualidad siendo investigada por el caso Púnica. Lo mismo que Cristina Cifuentes, que además espera aún el fallo por las denuncias de falsedad documental en el caso «máster» . La Justicia decidirá si quedan libres de cargos o si resultan condenadas. González, por su parte, espera también el juicio por la llamada Operación Lezo, tras haber pasado más de seis meses en prisión. El PP le suspendió de militancia tras su detención, en abril de 2017.

A la hora de retomar la galería de retratos, congelada en el tiempo desde que Ruiz-Gallardón descubriera el suyo en 2006, al Gobierno regional se le planteaba un doble problema, político y protocolario. La presidenta Díaz Ayuso, no obstante, parece haber encontrado una fórmula salomónica que le permita continuar con la tradición sin entrar en jardines de los que podía resultarle complicado salir, o tener que hacer homenajes que no desea a algunos de los ex dirigentes.

La solución elegida pasa por encargar retratos de las dos presidentas que fueron elegidas en las urnas por los madrileños: Aguirre y Cifuentes. Es el deseo de la actual jefa del Ejecutivo que ambos cuadros puedan lucir junto con los que ya existen y que ahora –también por decisión de la presidenta– han sido colocados «en lugar visible» , en el hall que da a la sala institucional de la Real Casa de Correos.

Con los de las dos expresidentas, que se colgarán cuando estén listos –Ayuso quiere que ocurra dentro de la presente legislatura–, se completará esta galería de los elegidos directamente. Este criterio deja fuera, con toda la intención, a los otros tres presidentes autonómicos que ha tenido Madrid: Ignacio González (septiembre de 2012-junio de 2015), Ángel Garrido (mayo de 2018-abril de 2019) y Pedro Rollán (abril a agosto de 2019).

El Ejecutivo regional ya dispone de otros retratos, algunos de ellos regalados, pero parece que no terminan de convencer, y por eso la presidenta ha encargado que se hagan dos más. No obstante, fuentes de Presidencia aseguran que, en caso de que supongan un elevado coste para las arcas públicas, se valorará su conveniencia.

Elegidos por ellos

El retrato de Leguina –único presidente del PSOE– se instaló en febrero de 1998. Es obra de José Luis Fajardo, un pintor canario residente en Madrid elegido por el propio político y al que éste pidió que escribiera en una esquina de la pintura unas palabras de Benito Pérez-Galdós . El retrato de Ruiz-Gallardón fue obra de Hernán Cortés, al que también eligió el dirigente popular. Se colgó en abril de 2006.