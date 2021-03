Ayuso: «España me debe una: hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa» Llama a aglutinar esfuerzos contra la izquierda «y el comunismo» en las próximas elecciones autonómicas del 4-M

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que «voy a cambiar el lema de campaña: pasará a llamarse comunismo o libertad», a raíz del anuncio de Pablo Iglesias de presentarse como candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas del 4-M. La presidenta madrileña cree que «España me debe una: hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa».

A su juicio, el hasta ahora vicepresidente del Gobierno «es una persona afín al entorno de ETA, que cree en la okupación y en el boicot de la empresa, y en ataques desmendidos al Hospital Isabel Zendal, fomentando huelgas».

No valora la presidenta si la candidatura de Iglesias la va a beneficiar o no, pero sí que «van a unirse los que están contra el comunismo» en una propuesta, la de ella, que «supone justamente lo contrario». Asegura que su preocupación «es el comunismo, el retroceso, el caos, la revolución, quemar las calles, y que los poderes públicos lo instiguen; eso es lo que me preocupa, no Vox».

Madrid es «la casa de todos los madrileños y la segunda casa de todos los españoles», y un lugar de libertad gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ha asegurado tras la reunión en que se hacía balance del año de la puesta en marcha del Platercam.

Respecto a la decisión de la Mesa de la Asamblea de no recurrir el auto del TSJM que da luz verde al decreto de adelanto electoral, la presidenta madrileña se ha mostrado satisfecha porque ratifica que «se habían hecho las cosas bien». En todo caso, al ser preguntada por la prensa por sus relaciones con el que ha sido 19 meses su vicepresidente, Ignacio Aguado, Díaz Ayuso ha señalado que «esa relación se puede resumir en lo que ha hecho el presidente de la Asamblea, que es de su mismo partido, tratando de evitar que los madrileños fueran a las urnas, sembrando dudas sobre el proceso electoral».

En todo caso, evita entrar en polémica porque «tengo que mirar hacia adelante, porque tengo mucho que hacer».